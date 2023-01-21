مصرع طفلين شقيقين تناولا سم فئران فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

تناول طفل وشقيقته سم فئران، ما أسفر عن مصرعهما، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنهما تناولاه بالخطأ بمسكنهما في البدرشين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طفل وشقيقته طفلة داخل مسكنهما في البدرشين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الطفلين تناولا سم فئران بالخطأ، ما أسفر عن مصرعهما في الحال.

بسؤال أفراد الأسرة لم يشتبهوا في وفاتهما جنائيا، وذكروا انهما تناولا السم دون قصد، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.