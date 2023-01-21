مصرع شخص غرقا بمياه بحر مويس فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية بالشرقية، جثمان شخص فى بداية العقد الخامس من العمر، من مياه بحر مويس بمدينة الزقازيق، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى القنايات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفي القنايات المركزي بوصول" محمد إ ر" 45 عاما مقيم القنايات جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية إشارة شرطة النجدة بوجود جثمان غريقا بالبحر نطاق مدينة الزقازيق، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثمان، ونقله من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى القنايات، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، منذ يومان يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "ناريمان ع ال " 73 عاما جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى،وتبين من التحريات الأولية، أثناء عبور السيدة المسنة طريق " بلبيس- السلام" أمام كريازى، اصطدمت بها سيارة ملاكى، وتوفيت متأثرة بإصابتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن قائد السيارة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر لقى طفل عمره 11 عاما بمحافظة الشرقية، مصرعه إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة العاشر من رمضان،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بالمنطقة الصناعية الرابعة مجاورة 62 بمدينة العاشر من رمضان، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام سيارة بطفل ولقى مصرعه في الحال، تم الدفع بسيارة من مرفق الإسعاف لنقل الطفل ويدعى" السيد ع ال " 11 عاما مقيم العاشر من رمضان المجاورة 62، مستشفى التأمين الصحى، والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.