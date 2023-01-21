مر عام على الحكم.. تحريات الشهيد الحوفى أسقطت عناصر خلية إمبابة الإرهابية

مرت سنة على حكم المؤبد والمشدد والبراءة للمتهمين بخلية داعش إمبابة والتى ضمت 12 متهما، وكشفت تحريات الشهيد المقدم محمد الحوفي، عناصر الخلية وتورطهم فى واقعة استهداف كمين رمسيس وخدمة البنك الأهلى بشارع البطل، والمخططات التى حاولوا ارتكابها ضد مؤسسات الدولة.

وخلال نظر جلسات المحاكمة أمام دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أكد شهود الإثبات أن مجرى التحريات فى القضية الشهيد المقدم محمد الحوافى.

ويواجه المتهم الأول تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعى والأمن القومي، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

كما يواجه المتهمون العديد من الجرائم منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلى بشارع البطل، ووجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم حيازة مفرقعات.