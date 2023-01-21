مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ 395 ألف لتر من المياه الصحية لمحافظة الحديدة اليمنية

كتب محمد جمال

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائى والإصحاح البيئى في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وجرى خلال الفترة من 28 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023م، ضخ 395,500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 381,500 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وتنفيذ 25 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء 32 تجفيف لمياه الصرف الصحي، حيث يستفيد من تلك الخدمات 9,800 فرد .

يذكرأن، قُتِل مدنيان، أحدهما طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، وأصيب طفل آخر، بانفجار لغمين من مخلفات جماعة الحوثي في محافظة الحديدة غرب اليمن.



وذكرت قناة الفضائية اليمنية، اليوم /السبت/، أن شخصًا قتل وأصيب طفل يبلغ 12 عامًا بانفجار لغم حوثي في مدينة التحيتا، كما قتل طفل في الـ15 من العمر جراء انفجار لغم حوثي في مديرية الحوك بمحيط مطار الحديدة.



وزرعت جماعة الحوثي الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دوليًا، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.