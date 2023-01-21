مخاوف من تفشى أنفلونزا الطيور للبشر بظهور سلالات جديدة متحورة

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن مخاوف من جائحة إنفلونزا الطيور الجديد حيث دق كبار علماء الفيروسات ناقوس الخطر بشأن الانتشار "المقلق" للفيروس القاتل في المنك، ويقولون إنه يثير احتمالية أن أنفلونزا الطيور H5N1 يمكن أن تنتقل إلى البشر وتكتسح الكوكب.

وأضاف الموقع، انزعج كبار علماء الفيروسات بعد انتشار سلالة إنفلونزا الطيور H5N1 بين الثدييات، موضحًا أنه حدث تفشي المرض في مزرعة في إسبانيا في أكتوبر والتي كانت تؤوي 52000 من المنك، إنه يثير احتمال حدوث طفرات لتنتشر بسهولة بين البشر.

وقالت الصحيفة، تصاعدت المخاوف من احتمال انتشار وباء إنفلونزا الطيور المدمر اليوم بعد تفشي "مقلق" بين حيوانات المنك.

دق كبار علماء الفيروسات من جميع أنحاء العالم ناقوس الخطر بعد أن أكدت الاختبارات أن سلالة H5N1 كانت تنتشر بين الثدييات، إنه يثير احتمالية أن يكتسب العامل الممرض طفرات تسمح له بالانتشار بسهولة أكبر بين البشر.

وصف أحد علماء تتبع الفيروسات سلالة H5N1 ، التي تم اكتشافها في إسبانيا، بأنها تشبه سلالة تم تصميمها عن قصد لإصابة البشر بشكل أفضل في التجارب المعملية المثيرة للجدل.

قال البروفيسور روبرت بيل، خبير علم المناعة في معهد فرانسيس كريك الشهير عالميًا في لندن: "يجب أن تكون لدينا خطط طوارئ للقاحات بالفعل".

ووصفت البروفيسور إيزابيلا إيكرل، عالمة الفيروسات في مركز الأمراض الفيروسية الناشئة بجامعة جنيف، النتائج بأنها "مثيرة للقلق .

وحذر خبراء آخرون، من أن تفشي حيوانات المنك قد يؤدي إلى حدث إعادة تركيب سلالة جديدة، وذلك عندما يقوم فيروسان بتبديل المادة الجينية لإنتاج هجين جديد، يُعتقد أن عملية مماثلة تسببت في أزمة إنفلونزا الخنازير العالمية لعام 2009 التي أصابت الملايين في جميع أنحاء الكوكب، كما شوهدت نفس الظاهرة البيولوجية خلال جائحة كورونا، مثل ما يسمى بسلالة دلتاكرون Deltacron إوهى السلالة الهجينة بين متحور دلتا وأوميكرون، والتي تم اكتشافها لأول مرة في فرنسا في فبراير الماضي، على مدى عقود، حذر العلماء من أن أنفلونزا الطيور هي المنافس الأكثر احتمالا لإحداث الوباء التالي.

يقول الخبراء، إن هذا بسبب خطر إعادة التركيب حيث أن المستويات العالية من سلالات الإنفلونزا البشرية تزيد من خطر إصابة الإنسان بأنفلونزا الطيور أيضًا، قد يؤدي هذا إلى اندماج سلالة قاتلة من إنفلونزا الطيور مع إنفلونزا موسمية قابلة للانتقال.

وقالت الصحيفة، لقد حدث تفشي المنك في مزرعة في جاليسيا، شمال غرب إسبانيا، في أكتوبر والتي تأوي 52000 من الحيوانات.

تم رصده فقط بعد زيادة مفاجئة في نفوق الحيوانات، توفي ما يصل إلى 4% في أسبوع واحد خلال فترة تفشي المرض، الذي تم الإعلان عنه بحلول منتصف نوفمبر.

وأوضحت الصحيفة، أن الأطباء البيطريين قاموا بعمل مسح لحيوانات المنك، وتم تحليل العينات في مختبر حكومي، حيث ثبتت إصابتها بفيروس انفلونزا الطيور H5N1

وأدى ذلك إلى إعدام جميع الحيوانات وعزل عمال المزارع لمدة 10 أيام وتشديد الإجراءات الأمنية في المزارع في جميع أنحاء البلاد، وشمل ذلك ارتداء أقنعة للوجه وملابس للوقاية للاستعمال مرة واحدة والاستحمام قبل مغادرة المبنى، أظهر تحليل العينات المأخوذة، والتي نُشر مؤخرا في مجلة الأمراض المعدية Eurosurveillance ، أن الفيروس قد اكتسب ما يقرب من 12 طفرة، معظمها لم يُشاهد من قبل أو نادرًا في سلالات أنفلونزا الطيور.

شوهد أحدها سابقًا على الفيروس الذي يقف وراء جائحة إنفلونزا الخنازير العالمي عام 2009.

يعتقد العلماء، الذين يفحصون العينات أن سببها هو تفشي فيروس انفلونزا الطيور H5N1 بين الطيور البحرية في مقاطعة قريبة.

ويشير التقرير، الصادر عن خبراء في وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسبانية، إلى جانب البعض من مجلس الشؤون الريفية، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ينتشر فيها فيروس انفلونزا الطيور بين حيوانات المنك في أوروبا.

وحذروا من أن حيوان المنك يمكن أن يكون بمثابة "وعاء خلط محتمل" لانتقال الفيروس بين الطيور والثدييات والبشر - مثل إعادة ربط السلالة بفيروسات الإنفلونزا البشرية التي يمكن أن تصيب البشر.

وحذر التقرير من ضرورة زيادة تدابير الأمن الحيوي في مزارع المنك وزيادة المراقبة للحد من أي خطر لانتقال العدوى إلى الناس.

قال البروفيسور فرانسوا بالوكس، خبير الأمراض المعدية في جامعة كوليدج لندن، إن الجينومات المتسلسلة تحمل العديد من الطفرات النادرة أو التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، والتي من المحتمل أن تكون مكتسبة بعد انتقاله من المنك إلى المنكن كما يمكن أن تصيب أنفلونزا الطيور AH5N1 مجموعة من الحيوانات آكلة اللحوم وأحيانًا تصيب البشر أيضًا، تم الإبلاغ عن تجمعات صغيرة في البشر ولكن انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان لا يزال غير فعال.

"إن مثل هذه الفاشيات من إنفلونزا الطيور في مزارع المنك هي دون المستوى الأمثل لأنها تخلق" تجارب مرور "طبيعية في مضيف من الثدييات ، مما قد يؤدي إلى تطور الفيروس إلى قابلية انتقال أعلى في الثدييات.

قال الدكتور جيريمي راتكليف، كبير العلماء في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز في ماريلاند، إنه لا داعي للذعر من تفشي المرض لأنه انتهى قبل شهرين، مضيفا، إن قدرة أنفلونزا الطيور على التكيف بنجاح مع انتقال العدوى بين الثدييات والثدييات أمر مقلق بشكل عام".

حذر علماء فيروسات آخرون على الإنترنت من أن النسخة المحورة من H5N1 كانت مماثلة لتلك التي تم صنعها في المختبر لإصابة الثدييات بشكل أفضل.

وأشاروا إلى إحدى التجارب المثيرة للجدل التي أجراها العالم الهولندي رون فوشيه، والتي تضمنت تعديل H5N1 حتى يمكن أن تصيب القوارض بشكل أفضل، أثارت النتائج جدلاً بين المجتمع العلمي ووكالات الأمن حول مخاوف من إمكانية استخدامها لإنشاء سلاح بيولوجي، أظهرت النتائج أنه يمكن تحقيق نسخة يمكن أن تصيب الثدييات من خلال عدد قليل من التعديلات على الفيروس.

طلب المجلس الاستشاري الوطني الأمريكي للعلوم للأمن الحيوي عدم نشر بعض أجزاء النتائج - لكنه في النهاية سمح بنشر النتائج في مجلتي Nature and Science.

وأشارت الصحيفة إلى إنه يزعم المدافعون عن ما يسمى باختبارات "اكتساب الوظيفة"، أنه بإمكانهم المساعدة في التأهب للأوبئة من خلال الكشف عن كيفية تحور الفيروسات، مما يسمح للعلماء بتطوير الأدوية واللقاحات التي تعمل ضدها.

لكن النقاد يجادلون بأن التجارب يمكن أن تؤدي إلى تفشي الفيروس إذا تسرب الفيروس عن طريق الخطأ من المختبر، وهو ما يعتقد بعض العلماء أن جائحة كورونا بدأت بنفس الطريقة.

سجلت المملكة المتحدة رقما قياسيا من حالات الإصابة بأنفلونزا الطيور الشتاء الماضي، عادة ما تنخفض المستويات في الربيع والصيف، ولكن تفشي المرض تجاوز نقطة النهاية المعتادة.

تم اكتشاف ما يقرب من 300 حالة إصابة مؤكدة بفيروس H5N1 بين الطيور في إنجلترا منذ بدء الفاشية الحالية في أكتوبر 2021. ومع ذلك ، يُعتقد أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

قبل عام واحد، سجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة بفيروس H5N1 في شخص، حيث أصيب آلان جوسلينج، وهو مهندس متقاعد في ديفون، بالفيروس بعد أن أصيب بطه، الذي يعيش بعضها داخل منزله.

يقول العلماء، إن الفيروس يكافح للالتصاق بالخلايا البشرية، على عكس الأنفلونزا الموسمية، نتيجة لذلك، فإنه عادة ما يكون غير قادر على اختراقها والتسبب في العدوى.