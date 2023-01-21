محافظ كفر الشيخ: استمرار الحملات على الأسواق وتحرير محاضر للمخالفين.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بمحافظة كفر الشيخ، حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، والتموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأن الحملات على الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى لتكثيف الحملات، لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، في الفترتين الصباحية والمسائية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول بإشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول على الأسواق والمحال التجارية من تحرير 4 محاضر متنوعة للمخالفين.

وتابع شريف أحمد هيكل، القائم بأعمال تيسير مركز ومدينة سيدى سالم، المحلات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ، والتي أسفرت عن تحرير 4 محاضر متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحال التجارية لضبط الأسعار، وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر متنوعة للمخالفين.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملات المكثفة بالتعاون مع إدارات التموين، ،والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، لضبط الأسواق وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



التأكد من وزن الخبز بأحد مخابز البرلس



حملات تموينية بالحامول