أوقاف سوهاج تفتتح مسجد عرب الصبحة بدار السلام جنوب شرقى المحافظة

سوهاج محمود مقبول

افتتحت اليوم الجمعة مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج بإشراف الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل مديريه أوقاف سوهاج مسجد قرية عرب الصبحة بمركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وذلك ضمن خطة الدولة لإعمار المساجد وهذا الأمر يبرز الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية بمحافظات الصعيد بصفة عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة من خلال تطوير وإعمار المساجد.

القى خطبة الجمعة اليوم الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج وأكد وكيل الوزارة في تصريحات له اليوم على الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

جاءت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "السلام النفسى والمجتمعى والدولى"، وهو الموضوع الذى حدده وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في وقت سابق، قائلاً عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "المسلم سلم وسلام مع نفسه ومجتمعه ووطنه والناس أجمعين ينفع ولا يضر يبنى ولا يهدم لا يؤذى إنسانا ولا حيوانا و لا جمادا فالسلام إنما تصنعه النفوس النقية الصافية .. اللهم اجعلنا منهم".

جاء افتتاح المسجد اليوم بحضور عدد كبير من الأهالى وحضور الشيخ عثمان سليم مدير عام الدعوة، والشيخ علي خليل مدير الإرشاد الديني، والشيخ ياسر دياب مدير المساجد الحكومية، والشيخ عبد الصبور عامر رئيس قسم المتابعة والمسؤول الإعلامي بالمديرية محمود العجوز.

يذكر أن اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، افتتح قبل ذلك مسجد «سلمان» بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمهندس مصطفى هارب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، وعدد من القيادات التنفيذية، وأئمة الأوقاف، والأهالي والمسجد.