محافظ القليوبية يفتتح 3 معارض أهلا رمضان بالخانكة وطوخ والقناطر الخيرية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، 3 معارض "أهلا رمضان" بمدن الخانكة وطوخ والقناطر الخيرية، لتصبح 5 معارض تمت إقامتها للمواطنين حيث تم افتتاح معرضي بنها وحي غرب شبرا الخيمة منذ أسبوعين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة إرتفاع الأسعار، رافقه الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، وأحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية.

حيث تفقدَّ "المحافظ"، ومرافقيه أقسام المعارض المختلفة والتي شملت كافة السلع الغذائيه الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون بتخفيضات تصل إلى 30%، للتخفيف على المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، ومنها اللحوم، والدواجن، والأسماك، ومنتجات الألبان، والأرز بجميع نسب الكسر، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، والخضار، والفاكهة، والعسل، والعصائر، كما اطمأن على جودة المنتجات وتوافر كافة السلع وحرص على التعرف على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض أهلا رمضان بالخانكة مقام على مساحة 600م2 وبمشاركة 16 عارض في 16 باكية ومعرض أهلا رمضان بطوخ مقام على مساحة 300م2 بمشاركة 7 عارضين بـ 9 باكيات ومعرض أهلا رمضان بالقناطر الخيرية على مساحة 700م2 تقريبا بمشاركة 12 عارضا في عدد 13 باكية.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه سيتم افتتاح معارض أخرى بعدد من مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن هذه المعارض تقدم أنواع مختلفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية ذات الجودة وبأسعار مناسبة ومخفضة للتخفيف عن محدودي الدخل ورفع الأعباء عنهم، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات في هذا الشأن.

كما وجه الهجان، بتكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع، لافتاً إلى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين لمكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار أو إخفاء سلع تموينية.

وفي هذا الصدد فقد أعلنت محافظة القليوبية عن تخصيص خطوط لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين فيما يخص أي زيادة في الأسعار أو نقص في السلع الغذائية، من خلال الأرقام (٠١٣٣٢١٢٤٤٧) / (٠١٣٣٢١٢٤٦٦) أو عبر رسائل واتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤). وذلك على مدار الـ ٢٤ ساعة.

ووجه "الهجان"، رؤساء المُدن والأحياء بإستمرار التنسيق مع مسئولي مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين، للمرور اليومي على معارض «أهلاً رمضان» بالإضافة إلى المرور على الأسواق ومحال ومنافذ بيع السلع الغذائية (أسواق عامة وهايبرات وسوبر ماركت)، للتأكُد من توافر كافة السلع الغذائية وعدم المغالاة في الأسعار، مع التشديد بالإلتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع كل سلعة على حدة، مؤكداً على اليقظة التامة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها، مع إستمرار عرض التقرير اليومي لحالة المعارض والأسواق بجميع أنحاء المحافظة.