محافظ الشرقية يتابع الالتزام بالأسعار المخفضة للسلع بمعارض أهلا رمضان.. صور

الشرقية- إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني على معارض أهلا رمضان المقامة بجميع أنحاء المحافظة لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض وتوافر السلع المختلفة وعرضها أمام المواطنين بالأسعار المخفضة بنسبة تخفيض تتراوح من 15 إلى 25% لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل وتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين،تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أن الهدف من إقامة معرض"أهلآ رمضان"، المقامة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية وكبار التجار لتقديم السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم المجمدة والدواجن ومصنعاتها بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية لمواجهة إرتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء، وبما يتناسب مع محدودى الدخل لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتصدياً لإرتفاع الأسعار.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني على معارض "أهلا رمضان"، المقامة للتأكد من توافر السلع الغذائية وغير الغذائية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق لسد إحتياجات المواطنين.

أشار المحافظ أنه تم فتح منافذ أخرى لمعارض أهلا رمضان بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين .