محافظ الإسماعيلية يناقش مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالى للوحدات المحلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

ناقش اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، اليوم السبت، مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023/2024، الخاصة بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، معاون المحافظ للتخطيط والمتابعة، مدير عام التخطيط والمتابعة، ورؤساء المركز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

واستهل "بشارة" الاجتماع باستعراض ومناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية الخاصة بكل وحدة محلية لمراكز ومدن المحافظة السبعة وأحياء مدينة الإسماعيلية الثلاث، فيما يخص أعمال الكهرباء والإنارة العامة، الطرق، تحسين البيئة والنظافة العامة، تدعيم واحتياجات الوحدات المحلية، ومهمات الأمن والإطفاء والمرور.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع، على ضرورة الاهتمام بتحسين البيئة والنظافة العامة بكافة الوحدات المحلية، وتوفير كافة المهمات والمعدات الخاصة بها، وضرورة صيانتها بشكل دوري للحفاظ على استمرار أعمال النظافة العامة اليومية بنطاق المحافظة.

وأضاف: لابد من الاهتمام بقطاع الإنارة العامة بكافة المراكز والمدن والأحياء والقرى والتوابع لتوفير الراحة والأمان للمواطنين، من خلال تركيب الأعمدة والكشافات الجديدة بالمناطق المحرومة، والصيانة الدورية لها للحفاظ عليها، بجانب رفع كفاءة الأعمدة والكشافات القديمة وإعادة استخدامها للحفاظ على المال العام.

وكلف "بشارة" إدارة المتابعة بالمحافظة بالتعاون مع إدارة التخطيط والمتابعة، بحصر كافة أدوات ومهمات ومعدات النظافة والإنارة العامة بنطاق المحافظة، لمعرفة المستخدم بالفعل والوقوف على الاحتياجات، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المهمات والمعدات القديمة وإعادة استخدامها مرة أخرى.

واختتم محافظ الإسماعيلية، هدفنا هو تقديم كافة الخدمات للمواطنين في كل القطاعات الخدمية بما يليق بالمواطن على أرض محافظة الإسماعيلية.