محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بحركة تنقلات محدودة بالأحياء

الإسكندرية جاكلين منير

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية القرار رقم (35) لسنة 2023، بشأن بتكليف كل من هدى أبو كليلة بتسيير أعمال رئيس حي العجمي، والدكتورة رباب مدني بتسيير أعمال رئيس حي المنتزة ثان، واللواء أشرف بدران بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية، وتكليف محمد الحلواني للقيام بأعمال نائب مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية.

وأكد اللواء محمد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية.

وكلف المحافظ ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ ومتابعة توجيهات القيادة السياسية ، وذلك في جميع الملفات، و خاصة التصدي الحاسم لمخالفات البناء العشوائى والتعديات على أراضى وأملاك الدولة، وإزالة أي تعديات عليها في المهد، والإهتمام بملف القمامة، ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع. بالإضافة إلى التواجد الميدانى في الشارع وحل مشكلات المواطنين والتواصل المستمر معهم.

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،قد أعلن ، عن تصديق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، والتي شملت تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة.

وتضمنت الحركة؛ تصعيد اللوا وليد سيد البيلى رئيس حى الجمرك بالإسكندرية إلى سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، ونقل السيد إبراهيم موسى رئيس حى العجمى إلى حي العامرية أول، وتعيين اللواء أحمد محمود حبيب رئيس حى شرق الإسكندرية، وتعيين المهندسة نهى أحمد خليفة رئيس حى الجمرك، وتعيين طه عبدالرحمن زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، ونقل اللواء أشرف مصطفى بدران رئيس حى العامرية أول إلى ديوان عام المحافظة، ونقل اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية إلى مركز ومدينة دسوق.