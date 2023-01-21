محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة الإضاءة العامة بجميع أحياء الثغر

وفي هذا الصدد ، قام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت صيانة وإنارة الكشافات و الأعمدة بشوارع إبن بقاء ، خلف مسجد شاهين بالورديان ، الشبكشي وكذا تركيب كشافات بشارع المكس وشارع الخديوي فضلا عن صيانة الأعمدة ببشاير الخير ٢ غيط العنب وتغيير الكشافات بشارع المكس من امام المطافي حتي السلاملك وأمام مدرسة الصنايع.

وواصل حي المنتزة ثان تحت إشراف هدي أبو كليلة أعمال رفع كفاءة الاضاءة العامة بنطاق الحي شملت إنارة 18 عامود بكشافات ليد و3كشاف صوديوم وصيانة 20 كشاف صوديوم أذرع ، فضلا عن 13 كشاف ليد أذرع ، و صيانه 2 بورن إضاءة بالإضافة إلى انارة الكشافات والأعمدة ،وإصلاح الابران وانقطاعات الشبكات الهوائية و الكابلات الأرضية بشوارع محور فندق الشيراتون ،جمال عبد الناصر بالمندرة والعصافرة بحري ، منطقة التقسيم الجديد بأبي قير ، مساكن الإسكان الصناعي طوسون ، مقابر المعمورة ، الامناء

وشهد حي وسط تحت إشراف عزة سعد أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي حيث تم إصلاح عطل بلوحة التوزيع مفتاح الهواء السائل ، وكذا إنارة الكشافات أعلى كوبرى محرم بك، والعمل علي مفتاح محور المحمودية ،فضلا عن إزالة خطر بالكابلات واصلاح عطل بلوحة التوزيع .كما تم اناره الكشافات اتجاه الرصافه، بالإضافة الي عزل وتأمين عامود بشارع جرين أمام مدرسة العباسية ، فضلا عن تركيب عدد 3أبواب بلاستيك ،تركيب 4كشافات ليد بشوارع فؤاد ، محسن ،وايضا تركيب عدد 60 متر ترمو بلاستيك وعزل الكابلات.

وكثف حي الجمرك تحت إشراف اللواء وليد البيلي أعمال رفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع الألباني، النصر حيث تم تركيب عدد 24كشاف وتوصيل البرشمانات للكشافات وكذا رفع كفاءة الأعمدة الفايبر بطريق الكورنيش بدءًا من رأس التين حتى نقطة الأنفوشى.