محافظ الإسكندرية: منح موافقات بيئية لـ640 منشأة خلال عام 2022

الإسكندرية جاكلين منير

تلقى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تقريرا عن أبرز جهود إدارة شئون البيئة بالمحافظة لعام 2022، وأوضحت المهندسة غادة إبراهيم مدير إدارة شئون البيئة، أنه خلال عام 2022 تم التفتيش على 337 منشأة، وتحرير محاضر مخالفات بيئية لـ230 منشأة، وفحص دراسات تقييم التأثير البيئي والمعاينة لـ634 منشأة، ومنح موافقات بيئية لـ640 منشأة بعد التأكد من استيفائها للاشتراطات البيئية، وتكثيف الحملات والندوات التوعوية على مستوى المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدنى، وشملت: التغيرات المناخية ومخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأضرار إلقاء القمامة بالمصارف والترع، بالإضافة إلى عمل تدريب صيفي لعدد 300 طالب من كلية العلوم.