ما هى العلاقة بين التصلب العصبى والاكتئاب؟

كتب – حسام الشقويرى

أي شخص يتعامل مع الكثير من التوتر أو المواقف الصعبة قد يكون مصابًا بالاكتئاب، لذلك من السهل أن تفهم كيف يمكن للأعراض الجسدية طويلة المدى لمرض التصلب المتعدد أن تحدث تغيرات في مزاجك، وقد يسبب هذا المرض نفسه الاكتئاب أيضًا ، و قد يؤدي المرض إلى تدمير الطبقة الواقية حول الأعصاب التي تساعد الدماغ على إرسال إشارات تؤثر على الحالة المزاجية، وفقا لما نشره موقع webmd

ويعتبر الاكتئاب أيضًا أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية التي تعالج التصلب المتعدد ، مثل المنشطات والإنترفيرون .

ما هي أعراض الاكتئاب؟

عندما تصاب بالاكتئاب ، قد تشعر بالحزن أو الانفعال، وفقد الطاقة ، وتتوقف عن الاستمتاع بالأشياء التي كنت تحبها. قد تشعر أيضًا باليأس أو بلا قيمة

بعض الأعراض الأخرى :

صعوبة في التركيز

بكاء لا يمكن السيطرة عليه

صعوبة اتخاذ القرارات

نحث على النوم كثيرا

صعوبة في النوم أو النوم في الليل

أوجاع وآلام لا يمكنك تفسيرها

اضطرابات في المعدة والجهاز الهضمي

انخفاض الدافع الجنسي أو مشاكل جنسية أخرى

صداع الرأس

تغير في الشهية يؤدي إلى فقدان الوزن أو زيادته

قد يكون لدى بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب أفكار بالموت أو الانتحار ، أو حتى يحاولون الانتحار.

العلاج

تتمثل الخطوة الأولى في الحصول على العلاج المناسب في إدراك أنك مكتئب. التالي هو طلب المساعدة. قد تكون هذه الأشياء هي أصعب جزء من العملية برمتها. ولكن بمجرد الاتصال بالطبيب ، هناك العديد من الطرق لمساعدتك على التحسن.

وقد تكون الأدوية المضادة للاكتئاب خيارًا متاحًا ، لكنك ستحتاج إلى استخدامها فقط وفقًا لما يصفه طبيبك. عادةً ما تعمل بشكل أفضل عندما تتناولها مع العلاج النفسي أو العلاج بالكلام. في هذا النوع من العلاج ، تتحدث إلى أخصائي رعاية صحية عقلية ، والذي يمكنه مساعدتك في التعامل مع الأشياء التي قد تؤدي إلى تحفيز اكتئابك.

وإذا ظهرت عليك أنت أو أي شخص تعرفه أيًا من هذه العلامات ، فاتصل بأخصائي الصحة العقلية أو اذهب إلى غرفة الطوارئ على الفور:

دائما تتحدث أو تفكر في الموت

كتابة تعليقات حول كونك ميؤوسًا منه أو عاجزًا أو عديم القيمة

قول أشياء مثل ، "سيكون من الأفضل لو لم أكن هنا" أو "أريد الخروج"

الاكتئاب (الحزن العميق ، وفقدان الاهتمام ، وصعوبة النوم وتناول الطعام) الذي يزداد سوءًا

التحول المفاجئ من الحزن الشديد إلى الهدوء الشديد أو التصرف بسعادة

تحمل المخاطر التي قد تكون مميتة ، مثل القيادة عبر الأضواء الحمراء

تفقد الاهتمام بالأشياء التي كنت تهتم بها