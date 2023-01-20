"القومى للمرأة" يهنئ نعمت شفيق لتوليها منصب رئيس جامعة كولومبيا

تقدم المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهانى إلى الدكتورة نعمت شفيق، لتوليها منصب رئيسة جامعة كولومبيا
، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب رفيع المستوى فى تاريخ الجامعه العريقة .
وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بتولى الدكتورة نعمت شفيق
هذا المنصب، مشيرة إلى أن مصر فخورة بما حققته الدكتورة نعمت من انجازات عظيمة خلال مسيرتها العلمية والعملية، وأنها نموذج متميز للمرأة المصرية حفيدة الحضارة المصرية، ومثال حى على ما تتمتع به المرأة المصريه من جدارة وكفاءة تؤهلها لتولى المناصب العليا فى كافة المجالات سواء داخل مصر او خارجها
جدير بالذكر، ان نعمت شفيق أو كما يطلق عليها "مينوش" شغلت مناصب فى صندوق النقد الدولى وبنك إنجلترا، وفى سن 36 أصبحت شفيق أصغر نائب لرئيس البنك الدولي، كما انها تشغل حالياً منصب رئيس كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية،
وبرزت "مينوش" كبطل للتنوع والشمول فى كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، بالإضافة إلى أنها أدارت مشاريع كبيرة للتوسع والبنية التحتية مع التركيز أيضاً على تحسين تجربة الطلاب.
واستعرضت نعمت شفيق، "البارونة مينوش"، رئيس جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، تجربة الفراعنة والمصريين القدماء فى مواجهة تغير المناخ، قائلة على هامش مشاركتها في قمة المناخ cop27: "كان هناك نوع من تغير المناخ فى مصر القديمة.. وظهور الجفاف والمجاعات فى مصر القديمة.. الفراعنة البطالمة بذلوا جهدا من أجل التكيف وبحثوا عن أراض خصبة واندمجوا.. وأعلنوا عن إعفاءات الضرائب وهذا الأمر على مدار 5 عقود كان له مزايا كثيرة".
وأضافت: "الفارق بين عالمنا اليوم ومصر القديمة.. أننا اليوم السبب فى التغير المناخى ولنا الأدوات من أجل مواجهة تغير المناخ من خلال تغيير الأنماط الاقتصادية.. لدينا الخيار من أجل مواجهة التغير المناخي"، مشددا على أن للتغير المناخى الكثير من الأضرار حيث يؤدى إلى زيادة الوفيات بسبب التلوث.. والاقتصادات تخضع لصدامات تؤدى إلى آثار كارثية وبالتالى علينا الحفاظ على البيئة ودعم الاستثمار بما يدعم الحفاظ على المناخ".
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