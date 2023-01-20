"القومى للمرأة" يهنئ نعمت شفيق لتوليها منصب رئيس جامعة كولومبيا

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهانى إلى الدكتورة نعمت شفيق، لتوليها منصب رئيسة جامعة كولومبيا ، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب رفيع المستوى فى تاريخ الجامعه العريقة .

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بتولى الدكتورة نعمت شفيق هذا المنصب، مشيرة إلى أن مصر فخورة بما حققته الدكتورة نعمت من انجازات عظيمة خلال مسيرتها العلمية والعملية، وأنها نموذج متميز للمرأة المصرية حفيدة الحضارة المصرية، ومثال حى على ما تتمتع به المرأة المصريه من جدارة وكفاءة تؤهلها لتولى المناصب العليا فى كافة المجالات سواء داخل مصر او خارجها

جدير بالذكر، ان نعمت شفيق أو كما يطلق عليها "مينوش" شغلت مناصب فى صندوق النقد الدولى وبنك إنجلترا، وفى سن 36 أصبحت شفيق أصغر نائب لرئيس البنك الدولي، كما انها تشغل حالياً منصب رئيس كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية،

وبرزت "مينوش" كبطل للتنوع والشمول فى كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، بالإضافة إلى أنها أدارت مشاريع كبيرة للتوسع والبنية التحتية مع التركيز أيضاً على تحسين تجربة الطلاب.