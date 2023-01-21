مايا مرسى تشيد بإنقاذ فتاة الشرقية لأسرة من الغرق وتؤكد: بطلة نفتخر بها

كتب محمود راغب

علقت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة على واقعة إنقاذ أمانى محمد، سيدتين وأربعة أطفال من الغرق، وذلك عبر تدوينة لها على صفحتها الرسمية بفيس بوك، قائلة: بطلة ونموذج لمصرية نفتخر بها جميعا.

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة ، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك: "لم تفكر الرقيب أماني لحظة في إنقاذ أسرة (سيدتين و٤ أطفال) من الغرق، بعدما انقلبت بهم السيارة التي كانوا يستقلونها في مياه ترعة تمر بمنطقة أبوطبل في منيا القمح".

وتابعت : ورغم تجمهر الأهالي حول الترعة فور انقلاب السيارة بها، بادرت أمانى بكل شجاعة وخرجت من بينهم لم تخف ولم تهتز، رغم أن الترعة عميقة وكان فيه دوامة في المياه.

وقالت : لم تفكر أمانى في نفسها وقالت خلاص أنا ميتة، بس أنقذ الناس وبعدين مش مهم أنا، لكن ربنا قادر على كل شيء زي ما خلاني أنزل المياه جري قادر يطلع الناس دول وينقذنى".