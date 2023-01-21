لبنان يرد على تعليق حقه فى التصويت بالأمم المتحدة

وكالات

ردت الخارجية اللبنانية على تعليق حق لبنان بالتصويت في الأمم المتحدة، مؤكدة أن عملية تسديد المساهمات المترتبة ضمن ميزانية المنظمة الدولية ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان.

هذا وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان: "عطفا على الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام عن تعليق حق لبنان بالتصويت في أجهزة الأمم المتحدة، نتيجة لعدم تسديد المساهمات المترتبة ضمن ميزانية المنظمة الدولية، يهم وزارة الخارجية والمغتربين التوضيح بأن سائر المراحل الخاصّة لتسديد المبلغ المطلوب قد أُنجزت".

وأشارت إلى أنه "بعد الاتصالات التي تم إجراؤها مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تبين أن عمليّة الدفع النهائية ستتم مباشرة، بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة".

وكان قد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق اليوم، أن فنزويلا ولبنان وجنوب السودان متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وأنها من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا".