قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرض لوحات فنية بالمعهد الفرنسى

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية معرض لوحات فنية للفنانة ميرام عدلى بمقر المعهد فى النبى دانيال بحضور محبى الفن ومسئولى المعهد بالإسكندرية ، وأثنى على اللوحات الفنية المعروضة والتى تجسد الحياه فى مدينة الإسكندرية فى أزمنة مختلفة.

ويقدم سلسلة من اللوحات تسلط الضوء على مدينة الإسكندرية في تنوعها وتعقيدها وعمرانها. التخطيط العمراني والعمارة والناس ، كل شيء رسمته الفنانة سيلتقي بنظرة الزائر من خلال تحريك ذاكرته وإيقاظ ذكرياته القديمة.

وجسدت اللوحات تنوع الحياة فى مدينة الإسكندرية وتجسيد المناطق الشعبية واشكال المنازل قديما وسكان الأحياء بالإضافة الى شكل الكورنيش قديما ومظاهر الحياة بالإسكندرية.

فى سياق آخر ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة الدكتورة إيناس دياب التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسه الدكتور هاني ابو الحسن حفل نتاج ورشة الجيتار بالمركز تحت إشراف الفنان أحمد عبد الرحمن وذلك يوم السبت 28 يناير .

يذكر أن الورشة استمرت لمدة 6 أشهر كاملة تدريب الفنان احمد عبد الرحمن واحتوى منهج الورشة على تعليم الطلاب أساسيات العزف على الجيتار وتقنيات الموسيقى مع تعلم العزف على الآلة تدريجياً تحديد مستوى الطالب من خلال المسموحات ،الاختبارات ،التقييمات ، التخطيط لحفلة موسيقية.