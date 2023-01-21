قلق فى بريطانيا بعد إعلان خطط تنظيم 10 إضرابات لخدمات الإسعاف خلال شهرين

كتبت رباب فتحى

أعرب رؤساء هيئة الخدمات الوطنية الصحية البريطانية عن قلقهم بعد أن أعلنت نقابة صحية رائدة عن خطط لعشر إضرابات أخرى من شأنها أن تعطل خدمات الإسعاف بشدة خلال الشهرين المقبلين، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتعني خطوة نقابة "يونايت" أن هيئة الخدمات الوطنية الصحية ستواجه تحديات أكبر لتوفير الرعاية العادية في 6 فبراير ، حيث أعلن الممرضون وموظفو سيارات الإسعاف في نقابة GMB أنهم سيضربون هذا اليوم أيضا.

وقالت نقابة "يونايت" إن التصعيد الكبير في نزاعها بشأن الأجور كان سببه زعم الوزراء أن عمال الإسعاف يرفضون ضمان سلامة المرضى في أيام الإضراب.

وفي الوقت نفسه ، تم تحذير الأطباء العامين من إمكانية مقاضاتهم أو تأديبهم إذا نقلوا المرضى الذين لا يمكنهم الحصول على سيارة إسعاف ، ومع ذلك تم نصحهم بالقيام بذلك على أي حال من أجل إنقاذ الأرواح.

وسيعمل أعضاء نقابة "يونايت" الذين يعملون في خدمات سيارات الإسعاف في ميدلاندز في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية على أعداد متفاوتة من التوقفات تصل إلى 10 مرات في سبعة أيام مختلفة بين 6 فبراير و 20 مارس.

وأوضحت الصحيفة أن أعضاء نقابة GMB وهم مسعفون أو موظفون يردون على المكالمات أو يؤدون أدوارًا أخرى في خدمة الإسعاف من المقرر بالفعل أن يضربوا في العديد من الأيام نفسها. بالإضافة إلى ذلك ، سيوقف أعضاء سيارات الإسعاف في نقابة "يونيسون" وهى أكبر نقابات هيئة الخدمات الوطنية الصحية، يوم الاثنين 23 يناير.

وقالت ميريام ديكين ، مديرة السياسة فى أحد مكاتب هيئة الخدمات الوطنية الصحية ، التي تمثل صناديق الخدمات الصحية في إنجلترا: "ستؤدي عشرة أيام أخرى من الإضرابات من قبل موظفي يونايت للإسعاف إلى زيادة صعوبة الوضع الصعب للغاية بالنسبة لمرضى وموظفي هيئة الخدمات الوطنية الصحية".