اليوم السابع
Ads
السبت، 21 يناير 2023 12:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قلق فى بريطانيا بعد إعلان خطط تنظيم 10 إضرابات لخدمات الإسعاف خلال شهرين

السبت، 21 يناير 2023 11:35 ص
قلق فى بريطانيا بعد إعلان خطط تنظيم 10 إضرابات لخدمات الإسعاف خلال شهرين اضراب فى بريطانيا
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب رؤساء هيئة الخدمات الوطنية الصحية البريطانية عن قلقهم بعد أن أعلنت نقابة صحية رائدة عن خطط لعشر إضرابات أخرى من شأنها أن تعطل خدمات الإسعاف بشدة خلال الشهرين المقبلين، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتعني خطوة نقابة "يونايت" أن هيئة الخدمات الوطنية الصحية ستواجه تحديات أكبر لتوفير الرعاية العادية في 6 فبراير ، حيث أعلن الممرضون وموظفو سيارات الإسعاف في نقابة GMB أنهم سيضربون هذا اليوم أيضا.

وقالت نقابة "يونايت" إن التصعيد الكبير في نزاعها بشأن الأجور كان سببه زعم الوزراء أن عمال الإسعاف يرفضون ضمان سلامة المرضى في أيام الإضراب.

وفي الوقت نفسه ، تم تحذير الأطباء العامين من إمكانية مقاضاتهم أو تأديبهم إذا نقلوا المرضى الذين لا يمكنهم الحصول على سيارة إسعاف ، ومع ذلك تم نصحهم بالقيام بذلك على أي حال من أجل إنقاذ الأرواح.

وسيعمل أعضاء نقابة "يونايت" الذين يعملون في خدمات سيارات الإسعاف في ميدلاندز في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية على أعداد متفاوتة من التوقفات تصل إلى 10 مرات في سبعة أيام مختلفة بين 6 فبراير و 20 مارس.

وأوضحت الصحيفة أن أعضاء نقابة GMB وهم مسعفون أو موظفون يردون على المكالمات أو يؤدون أدوارًا أخرى في خدمة الإسعاف من المقرر بالفعل أن يضربوا في العديد من الأيام نفسها. بالإضافة إلى ذلك ، سيوقف أعضاء سيارات الإسعاف في نقابة "يونيسون" وهى أكبر نقابات هيئة الخدمات الوطنية الصحية، يوم الاثنين 23 يناير.

وقالت ميريام ديكين ، مديرة السياسة فى أحد مكاتب هيئة الخدمات الوطنية الصحية ، التي تمثل صناديق الخدمات الصحية في إنجلترا: "ستؤدي عشرة أيام أخرى من الإضرابات من قبل موظفي يونايت للإسعاف إلى زيادة صعوبة الوضع الصعب للغاية بالنسبة لمرضى وموظفي هيئة الخدمات الوطنية الصحية".

 

 

 


اضرابات بريطانيا

اضرابات المملكة المتحدة

هيئة الخدمات الوطنية الصحية

ريشى سوناك

اضراب الممرضين

اضراب المسعفين



الموضوعات المتعلقة

"القاهرة الإخبارية" تبرز مظاهرات مدن أوروبا.. مراسل "القناة": تظاهرات جديدة 31 يناير بفرنسا.. وماكرون يؤكد ضرورة التصدى للتنظيمات الإرهابية.. وعضو حزب المحافظين: 55 اتحادًا تابعًا للصحة الوطنية شاركوا بإضرابات

الجمعة، 20 يناير 2023 05:30 م

عضو حزب المحافظين للقاهرة الإخبارية: 55 اتحادا صحيا شاركوا بإضرابات بريطانيا

الجمعة، 20 يناير 2023 03:06 م

فوضى حكومات "المحافظين" المتتالية تصب فى صالح "العمال".. صحف: وجود 3 رؤساء وزارة فى داونينج ستريت خلال عام واحد حولت مزاج الناخبين.. واستمرار الإضرابات يضعف سوناك.. وشبح عودة بوريس جونسون يقسم الحزب الحاكم

الجمعة، 20 يناير 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة