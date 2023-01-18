اليوم السابع
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السبت المقبل.. الأعلى للجامعات يبدأ اجراءات الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية

الأربعاء، 18 يناير 2023 04:00 ص
السبت المقبل.. الأعلى للجامعات يبدأ اجراءات الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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يبدأ المجلس الأعلى للجامعات يوم السبت المقبل 21 يناير الجارى  فتح باب الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية وهى جامعـة عـين شمس، وجـامعـة بنهـا، وجـامعـة كفـر الشيخ، وجامعة سوهاج، وجامعة دمنهور، وجـامعـة دمياط، وجـامعـة الوادى الجـديد، وجـامعـة مطروح، ويستمر إتاحة التقدم حتى يوم الخميس 26 يناير.
 
ويأتى ذلك فى إطار صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزارى رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

 وفيما يلى يرصد اليوم السابع أبرز شروط الترشح لمنصب رئيس جامعة وهى. 

 

1أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة وأن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد حال الترشح لعمادة أي منهما.

 

2أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح.

3إلا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

4ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبة من قبل السلطة المختصة.

6ألا يكون المرشح متوليا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

 


وزاره التعليم العالى

الاعلى للجامعات

اخبار مصر

رئاسة الجامعة

شروط الترشح لرئاسة جامعة حكومية

ايمن عاشور



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