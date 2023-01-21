ضبط 1.7 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بمخازن غير مرخصة فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملة مكثفة بإدارة تموين إسنا بالاشتراك مع مباحث التموين، مما أسفر عن ضبط طن و725 كيلو سلع غذائية مجهولة المصدر بمخازن غير مرخصة، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه بناءاً على تعليماته بمتابعة المخابز والأسواق والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات الوزارية وضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وعدم التهاون مع المخالفين، شنت المديرية وإدارة تموين اسنا حملاتها التموينية بالاشتراك مع الجهات الاخرى المختلفة ومباحث التموين بقيادة الرائد عمرو بدران والتى نجحت فى ضبط كمية قدرها 1.725 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بمخازن غير مرخصة بمركز ومدينة إسنا، شملت ما يلي:- (500 كيلو جرام أرز محلى - 400 كيلو جرام سكر - 425 كيلو جرام مكرونة - 420 زجاجة زيت سعة العبوة واحد لتر)، وتم عرض المحضر على النيابة العامة الموقرة لأعمال شئونها والتحفظ على المضبوطات.

وفى نفس السياق، شن أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة على محلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات نجحت فى ضبط 47 كيلو مصنعات دواجن وكبدة وقوانص غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً للقرار رقم 475 لسنة 2021، والقرار رقم 477 لسنة 2021، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر.

وخرجت تلك الحملة بقيادة الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، وبالاشتراك مع مجلس مدينة إسنا وشرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين والتموين، وتمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 47 كيلو جرام من مصنعات الدواجن وكبده وقوانص ووراك وصدور الدواجن غير معلومة المصدر، مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تحرير عدد محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً. وجارى استمرار الحملات بكافة مدن المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء.



سلع غذائية مجهولة المصدر بمخازن غير مرخصة بالأقصر



ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر بمخازن غير مرخصة بالأقصر