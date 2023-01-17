تموين الأقصر تعلن بيع 91 طنا و260 كيلو أرز حر بفروع المصرية خلال 15 يوما

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، توافر كميات من الأرز معبأ فى المديرية ويجري توزيعها على المحلات وفروع الشركة المصرية، حيث تم الإشراف على بيع كمية قدرها 91 طن و260 كيلو أرز حر بفروع الشركة المصرية على مستوى المحافظة، و385 طن أرز على تجار التجزئة بسعر 15 جنيه للكيلو، وذلك على مدار الـ15 يوماً الماضية بشهر يناير، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، بتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بأسعار تناسب الجميع.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على تعليمات وتوجيهات السيد الدكتور مدير المديرية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، ومتابعة بيع سلعة الأرز الحر على مستوى المحافظة، حيث أنه تم الإشراف على بيع كمية قدرها 91,260 طن أرز حر بفروع الشركة المصرية على مستوى المحافظة من جملة كمية واردة قدرها 261,400 طن على والمتبقي منها كمية قدرها 170,140طن ويتم المتابعة بصفة مستمرة، بالإضافة إلى توزيع كمية قدرها 385 طن من الأرز الحر على تجار التجزئة على مستوى المحافظة واردة من خارج المحافظة تحت إشراف المديرية ومازالت المتابعة مستمرة ودائمة.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر،، أنه يتم تشكيل لجان ‏تفتيش، تشمل مفتش تموين من المديرية ‏وضابط من مباحث التموين وعضو من الهيئة القومية ‏لسلامة الغذاء ومفتش من جهاز حماية المستهلك وضابط ‏من المباحث العامة، للعمل على تشديد الرقابة وتطبيق كافة ‏القوانين والقرارات المنظمة لتداول الأرز.