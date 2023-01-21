صحة المنيا: تنفيذ 2228 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و116 لقاء جماهيريا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالمنيا، قامت بتنفيذ 2228 ندوة للتوعية والتثقيف الصحى و116 لقاء جماهيريا على مدار شهر ديسمبر 2022 عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية بمراكز المنيا التسع، لافتا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة.

وأوضح الدكتور ولاء الدين أحمد رجائى مدير الادارة العامة للثقافة الصحية، أنه تم تنفيذ 1716 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية و237 ندوة خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن، بالإضافة إلى عمل 116 لقاء جماهيريا و275 ندوة بالقوافل العلاجية بقرى محافظة المنيا.

وقال إن عدد الحضور بالندوات بلغ 26 ألفا و485 منهم 8632 من الرجال و16564 من السيدات و 1289 من الأطفال.

واستطرد أن موضوعات الندوات تنوعت بين التوعية بالنمط السليم للحياة الصحية والوقاية والاكتشاف المبكر للامراض غير المعدية والأمراض المعدية وتنظيم الاسرة والصحة الانجابية وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة والتوعية بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه و كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية.