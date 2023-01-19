توقيع الكشف على 11 ألف حالة خلال 6 قوافل طبية فى المنيا خلال ديسمبر

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنظيم القوافل الطبية وتقديم الخدمات العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بهدف الوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن المديرية نفذت 6 قوافل طبية بقرى ( بنى سالم بديرمواس ، دمشاو هاشم بمركز المنيا ، بلة المستجدة ، صندفا بمركز بنى مزار ، الاسماعيلية بالمنيا ، شيبة بمركز ابوقرقاص ) على مدار شهر ديسمبر الماضى، موضحا أنه تم توقيع الكشف الطبى على 11 ألفا و309 حالات فى (تخصصات مختلفة) من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

من جانبه أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا أنه تم إجراء 976 تحليلا مختلفة وموجات صوتية لـ143 حالة، وأشعة سينية لـ36 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ674 مترددا، وتحويل للمستشفى عدد 162 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لـ703 مترددين.