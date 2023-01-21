خبير أمن معلومات: مرتكبو النصب الإلكترونى يدخلون من باب الحالات الإنسانية

محمد شعلان

حذر المهندس وليد عبد المقصود، خبير تكنولوجيا أمن المعلومات ، من بعض الحسابات الشرسة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم في النصب الإلكتروني، مؤكدا أن هذه الحسابات تصيدت شخصيات كثيرة وارتكبت الكثير من عمليات النصب.

وأوضح المهندس وليد عبد المقصود، في حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الهاكرز الذين يستخدمون هذه الحسابات يقدمون أنفسهم على أنهم يدعمون مساعدات إنسانية، ويستخدمون حالات حقيقية وينتحلون صفة مؤسسات وشخصيات معروفة في الوطن العربي.

وأشار المهندس وليد عبد المقصود، إلى أن الجهات المعنية رصدت خلال الفترة الأخيرة نشاط لعصابات نصب الكترونية تستخدم تيليجرام للنصب على المواطنين من خلال النصب الالكتروني والتربح من خلال التيليجرام.

وفي وقت سابق، نجحت أجهزة الأمن في ضبط ثلاثة أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب الإلكتروني والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنوك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسعاً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين يتمثل فى إنتحال صفة "موظفى خدمة عملاء البنوك" وإيهام المجنى عليهم بإيقاف حسابهم البنكى ومطالبتهم بالإتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحسابات ثم إستخدام تلك البيانات فى الإستيلاء على أرصدة حسابات المجنى عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر الإنترنت أو تمريرها عبر محافظ مالية مربوطة على هواتف محمولة مسجلة بأسماء لا تخصهم لتجنب الملاحقة الأمنية.