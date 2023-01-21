جريمة بشعة بأمريكا.. سيدة تقتل والديها وتقطعهما بمنشار فى ولاية بنسلفانيا

كتبت ريم عبد الحميد

ألقت سلطات ولاية بنسلفانيا الأمريكية، القبض على امرأة قتلت والديها وقطعت أوصالهما بمنشار، وبحسب ما ذكرت موقع ABC News الأمريكية، فإن المرأة وتدعى فيرتى بيك، تبلغ من العمر 43 عاما، قد أطلقت النار على والديها فى الرأس يوم الثلاثاء الماضى قبل أن تقوم بتقطيع أوصالهما، وفقا لشكوى جنائية.

وتم اتهام بيك، المقيمة فى منزل فى منطقة نوريست تاون خارج فيلادليفيا بتهمتى قتل من الدرجة الأولى، وتهمتى قتل من الدرجة الثالثة وحيازة أداة الجريمة.

وأخبر نجل الضحيتين، جاستن بيك، الشرطة لاحقا بأنه ذهب إلى منزل والديه للاطمئنان عليهما، ورأى شخص ممد على الأرض مغطى بملاءة تملأه الدماء، ومنشار بالقرب من الجثة، وفقا للشكوى.

وقال جاستن إنه تحدث مع شقيقته لنحو نصف ساعة داخل المنزل، وسألها ما إذا كان شيئا سيئا قد حدث لوالديهما، فقالت له "نعم". وأخبرت شقيقها بأن الأوضاع فى المنزل كانت سيئة، بحسب ما جاء فى الشكوى.

وأخبرها بيك بأنهم بحاجة للاتصال بالشرطة، لكنها قالت له إنها تحتاج لمزيد من الوقت. ثم غادر المنزل وطلب خدمة الطوارئ، وأخبر الشرطة بأنه كان هناك على الأقل سلاحين فى المنزل ربما استطاعت شقيقته الوصول إليهما.

وعندما ذهبت الشرطة لفحص المنزل وحاوت التواصل بفيرتى بيك عند الباب الأمامى، لم يتلقوا أي رد، فدخلوا المنزل ولاحظوا رائحة تحلل قوية. وفى الداخل وجدوا فيرتى بيك، التي تم تقييدها وإخراجها من المنزل.

وعثرت الشرطة على جثة كل من ذكر عمره 73 عاما وأنثى عمرها 72 عاما. وتم العثور على منشار قرب الجثتين وكان كلاهما فى مراحل مختلفة من تقطيع أوصالهما. ولم تكشف السلطات عن سبب ارتكابها تلك الجريمة البشعة.