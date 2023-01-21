جامعة سوهاج تعلن فتح باب التقدم لمنحة "العلوم الأساسية والصحة الواحدة"

أكد الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) أطلقت عدة نداءات بحثية في مطلع شهر يناير 2023، حيث تم فتح باب التقدم للنداء الثاني لمنحة "العلوم الأساسية"، والنداء الاول لمنحة "الصحة الواحدة"، والنداء الثاني "لتمويل طلاب الدراسات العليا( ماجيستر- دكتوراه)" وذلك كإحدى آليات التمويل التنافسي، التي تُقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين.

وأضاف عبد الخالق أن الهدف من تلك المنح هو تحفيز البحث العلمي في المجالات العلمية المختلفة، وبناء مجموعات بحثية مبتكرة مستعدة وقادرة علي مواجهة التحديات، والارتقاء بمستوى البحث العلمي في كافة المجالات سواء العلوم الاساسية أو الطبية أو العلمية.

وأشار رئيس الجامعة، إلي أن أخر موعد للتقدم للنداء الثاني لمنحة العلوم الاساسية ولمنحة تمويل طلاب الدراسات العليا سيكون 13 فبراير القادم في تمام الساعة الثانية ظهرًا، اما عن النداء الاول لمنحة "الصحة الواحده" سيكون 19 فبراير وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً.

وأوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار من الهيئات التي تعمل علي تمويل البحث العلمي والابتكار وربطه بالاحتياجات الفعلية للمجتمع المصري، حيث تقدم تمويلًا للمشروعات التي تهدف للارتقاء بالقدرات العلمية والتكنولوجية للباحث المصري، وتعزيز وترسيخ ثقافة الابتكار وتمكينها في المجتمع المصري، وذلك لتفعيل وزيادة مساهمة العلوم والتكنولوجيا في تنمية الجمهورية الجديدة، من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويكون قادرًا على تحويل العلم إلى قيمة مُضافة تحقق نمو اقتصادي.