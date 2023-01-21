تفاصيل تنفيذ استثمارات بقطاع الكهرباء فى الأقصر بـ66.856 مليون جنيه

الأقصر – أحمد مرعى

كشف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن تنفيذ استثمارات بقطاع الكهرباء قدرها 66.856 مليون جنيه، حيث تم مد وتدعيم شبكات المحافظة ومعدات إنارة وكشافات وصيانة محولات، كما تم عمل إضاءة تجميلية لطريق المطار، وذلك بإشراف المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والمهندس علاء العطار رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر.

وأضاف محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الإنتهاء والافتتاح الرئاسى فى ديسمبر 2021 لمحطة الشيخ أحود (توزيع) بإسنا، والتى تعمل بجهد 220/66/11 كيلو فولت، وبسعة 2*125 م/ف/أ بتكلفة 113 مليون جنيه، وخط الربط بجهد 220/66 ك.ف بتكلفة 225 مليون جنيه، وتم البدء فى إنشاء لوحة توزيع أرمنت الحيط جهد 11 ك.ف.أ، وتم البدء فى إنشاء لوحة توزيع الكيمان جهد 11 ك.ف.أ، وتم البدء فى إنشاء لوحة توزيع النمسا جهد 11 ك.ف.أ، وسيؤدى إنشاء هذه اللوحات إلى وتنسيق الأحمال القائمة بمركزى اسنا وأرمنت واستقرار التغذية الكهربائية لجمهور المواطنين واستيعاب أى أحمل إضافية.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه شملت الأعمال بقطاع الكهرباء العمل فى إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض والمتوسط وتركيب أعمدة جهد منخفض وموصرت معزولة بتكلفة 20 مليون جنيه (الخطة الذاتية لشركة الكهرباء)، وتم توصيل التيار الكهربائى لعدد (5) محطة تموين السيارات بالغاز بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وإحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض والمتوسط وتركيب أعمدة جهد منخفض وموصرت معزولة بتكلفة 55 مليون جنيه (مبادرة حياة كريمة بمركزى إسنا وأرمنت).

فيما يتم العمل حاليًا فى إنشاء مبنى لوحة توزيع كهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث تتكون من طابقين الطابق الأول لوحة توزيع كهرباء، والطابق الثانى مكاتب إدارية غرفة شحن، والشركة المنفذة شركة مدكور بحضور كلا من المهندس أيمن خميس مدير موقع مدكور، والمهندس علاء على والمهندس مصطفى عبدالعليم والمهندس أحمد عطية والمهندس ربيع سيد أحمد من شركة مدكور والمقاول سعد عنتر، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بحضور المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبدالخالق، وجارى متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.