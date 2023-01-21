تعديل امتحانات تربية رياضية جامعة الإسكندرية بسبب إجازة 25 يناير

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية، تعديل موعد امتحانات الطلاب بسبب إجازة عيد الشرطة والتى أقرها رئاسة مجلس الوزراء يوم الخميس 26 يناير يناير الجارى فى كافة المصالح الحكومية.

وأعلنت الكلية فى بيان اليوم، أنه تم تعديل مواعيد الامتحانات 25 يناير بدلاً من 26 يناير بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بتحديد يوم الخميس 26 يناير اجازة رسمية بدلا من يوم الأربعاء 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير لذلك قررت إدارة الكلية تقديم موعد الإمتحانات التي كان من المزمع عقدها يوم الخميس 26 يناير لتكون الأربعاء 25 يناير لجميع الفرق التي لديها إمتحانات في ذلك اليوم.

وكان قد أعلن الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعةالإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على إنتظام إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والتى من المقرر انتهاؤها يوم 26 يناير القادم، ووجه وكلاء الكليات بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات بالتوازى مع عقدها ومتابعة أعمال التصحيح بشكل يومى داخل الكنترولات لسرعة إعلان النتائج للطلاب فى موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ إنتهاء أعمال الامتحانات، مشيراً أن الامتحانات مستمرة يوميًا وفقًا للجدول الزمنى الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد " نبيل"على ضرورة التصدى لحالات الغش بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع حالات الغش، والإلتزام بقواعد العملية الامتحانية، لتوفير أقصى درجة من الانضباط داخل اللجان ووجه س بسرعة التحقيق في حالات الغش خلال موعد أقصاه 48 ساعة من ضبط الواقعة.

وطالب بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس فى قاعات الإمتحانات لتحقيق الانضباط المنشود، وتواجد رؤساء اللجان، وانتظام حضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، والعمل على توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الرعاية للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم، وإلتزامهم بالقواعد المقررة.