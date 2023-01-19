عميد كلية الأعمال بالإسكندرية يستقبل المعيدين الجدد بعد قرار التعيين

استقبل الدكتور السيد الصيفى عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية المعيدين الجدد بعد صدور قرار تعيينهم فى كافة الاقسام بالكلية مؤكدًا على تقديم كامل الدعم من الكلية وحثهم على الحفاظ على مستواهم العلمى المتميز ومواكبة التطور للارتقاء بكليتنا الموقرة واكد على اهتمامهم بمصلحة الطلاب والمتابعة الدائمة لهم.

كما حثهم على أن تكون رسائل الماجستير الخاصة بهم أن تكون واقعية وتؤدى إلى حلول للمشاكل المجتمعيهة، كذلك قام بمناقشة بعض التحديات التى يواجهها الوطن ودور كل معيد فى علاج هذه المشاكل لأننا الكلية المعنيه بحل هذه المشاكل كذلك طالبهم بالإسراع فى انجاز رسائل الخاصة بهم والتى تقود إلى مشاكل مجتمعيه.

فى سياق آخر أكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد اليوم الاثنين على إنتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول والتى من المقرر انتهاؤها يوم 26 يناير القادم، ووجه وكلاء الكليات بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات بالتوازى مع عقدها ومتابعة أعمال التصحيح بشكل يومى داخل الكنترولات لسرعة إعلان النتائج للطلاب فى موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء أعمال الامتحانات، مشيرًا أن الامتحانات مستمرة يوميًا وفقًا للجدول الزمنى الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد "نبيل"على ضرورة التصدى لحالات الغش بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع حالات الغش، والالتزام بقواعد العملية الامتحانية، لتوفير أقصى درجة من الانضباط داخل اللجان ووجه س بسرعة التحقيق فى حالات الغش خلال موعد أقصاه 48 ساعة من ضبط الواقعة.

وطالب بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود، وتواجد رؤساء اللجان، وانتظام حضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، والعمل على توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الرعاية للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم، والتزامهم بالقواعد المقررة.