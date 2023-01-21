تحرير 79 محضرا تموينيًا وضبط 780 قرص غلة محظورا تداوله بالأسواق فى أسيوط

حررت مديرية التموين بأسيوط، 79 مخالفة تموينية متنوعة وذلك خلال حملات تم شنتها الأجهزة التنفيذية والرقابية بمراكز البدارى وساحل سليم والغنايم وصدفا، برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، فى إطار جهود مديرية التموين والإدارات التموينية التابعة ورؤساء المراكز والأحياء بالتعاون مع الجهات المعنية.

ومن جهته أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية التنسيق والتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وغيرها للتأكد من جودة وسلامة المواد والسلع المعروضة والاعلان عن الاسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه لافتاً إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز وغيرها من منافذ البيع لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة فى الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجارى والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لتوقيع العقوبات على المتاجرين بحقوق المواطنين وفرض الانضباط والقضاء على جميع صور التلاعب، مضيفاً إنه تم ضبط ومصادرة الكميات والسلع المضبوطة والتحفظ عليها من بينها ضبط 3 علب أقراص غله بإجمالى 780 قرصا يحظر تداوله وبيعه فى المحلات و12 كيلو عسل غير صالح للاستخدام الآدمى وكمية حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ونصف طن أرز قبل بيعها بأعلى من السعر فضلاً عن بعض الاجبان والسمن والزيت.

كان محافظ أسيوط قد أعلن فى وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.