تحرير 23 مخالفة تموينية وضبط كميات من الدقيق المدعم بمركز دير مواس في المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

نظمت الوحدة المحلية لمركز دير مواس بالمنيا، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على السلع الغذائية ومدى توفرها بالأسواق، ورصد محتكرى السلع الغذائية والمتلاعبين بقوائم الأسعار.

من جانبه، أوضح عامر طه رئيس المركز، أنه تم تحرير 23 مخالفة خلال المرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم الإعلان عن الأسعار – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج).

وأضاف رئيس المركز، أنه تم أيضا ضبط عدد من جوالات الدقيق البلدى المدعم بأحد المخابز بقرية تل بنى عمران بهدف البيع بالسوق السوداء، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.