بحوث الصحراء يدعم المناطق الحدودية والأكثر احتياجا والمرأة المعيلة بالمشروعات

يقدم مركز بحوث الصحراء، العديد من الأنشطة المجانية فى مجال المشروعات الإنتاجية للمواطنين فى محافظات سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر ومطروح، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية لوزارة الزراعة تقوم مراكزها البحثية وقطاعاتها ومؤسساتها المختلفة بتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين فى المناطق الحدودية والاكثر احتياجا والمرأة المعلية فى المحافظات المختلفة.

وأوضح المركز أنه فى محافظة شمال سيناء، تمت دراسة تغيير نمط حياة المواطنين، عن طريق دمج أبناء سيناء فى المجتمع وتوفير فرص عمل بديلة، بدمج أبناء سيناء فى التنمية الزراعية المستدامة وتوسيع نطاق الإستفادة المجتمعية من أنشطة الوزارة، ونشر أحدث أساليب التكنولوجيا الزراعية والعمل على تبنيها فى فترة وجيزة لتحقيق التنمية الزراعية على أرض سيناء .

وأوضح الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه تم وضع رؤية لبرنامج بحثى تطبيقى بعنوان: "دمجً أبناء سيناء وتعزيز دورهم فى التنمية الزراعية المستدامة" بهدف رفع مستوى معيشة أبناء سيناء بمنطقتى الحسنة والشيخ زويد لتحسين الظروف الحياتية لأفراد المجتمع" من خلال ان تتم كافة الانشطة فى اطار التشاركية بالتدريب ورفع المهارات اللازمة لاستدامة هذه المشروعات من خلال عقد 10 دورات تدريبية وورش عمل فى مجالات الانشطة الزراعية المختلفة التى تم تقديمها للمجتمع فى المنطقة وهذه المجالات هى وقاية النبات ومكافحة الآفات - الزراعات المحمية - النباتات الطبية والعطرية - التسميد العضوى والحيوى و الممارسات الزراعية المثلى للزراعات القائمة (الزيتون) - الطاقة الجديدة والمتجددة - تحلية المياه - الانتاج الحيوانى والداجني.

واستكمالا لجهود وزارة الزراعة فى تحسين الخدمات المقدمة لأبناء الحسنة تم تقديم عدد من المشروعات التنموية والتى بلغت 256 مشروعاً استفاد منها 1365 من أهالى المنطقة بإجمالى تكلفة حوالى 2.5 مليون جنيه.

وفى منطقة الشيخ زويد تم تقديم عددًا من المشروعات التنموية والتى بلغت 81 مشروعا استفاد منها حوالى 421 مواطن بإجمالى تكلفة حوالى نصف مليون .

أكد رئيس مركز بحوث الصحراء أنه تم توزيع حوالى 579 مشروعا صغيرا على سبيل الدعم الذى تقدمه وزارة الزراعة لأهالى محافظة الوادى الجديد، حيث استفاد منها حوالى 2910 مستفيد من قرى الشركة والمنيرة وناصر الثورة، حيث شملت تلك المشروعات بطاريات للدواجن البياض ومشتملاتها، وروؤس اغنام، وشتلات طماطم، وبونيكام، ونباتات طبية وعطرية، وتقاوى الكينوا، ومبيدات ومخصبات زراعية، وادوية وفيتامينات بيطرية، وماكينات فرم مخلفات النخيل، وماكينات جرش حبوب وعمل السيلاج.

وقال "زغلول" إنه أيضا وفى اطار مبادرة حياه كريمة وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قام مركز بحوث الصحراء بتسليم مساحة 70 فدانا بمنطقة قرية ابو شروف بسيوه على الشباب مع توزيع شتلات الزيتون بواقع 75 شتلة لكل فدان، وقام المركز بانشاء منظومة الرى الحديث بالتنقيط من خلال حفر بئر مع 3 أحواض تبريد سعة 150م3 لكل حوض تدار بمواتير تعمل بالطاقة الشمسية وبمحابس رئيسية ومحبس فرعى لكل 2 فدان بحيث تصل المياه بذات طاقة الضخ إلى أبعد منطقة بالمشروع، وذلك تأكيدا لاهتمام الدولة بتمكين الشباب وتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف "زغلول" أنه وفى إطار تمكين المرأة المعيلة على بعض الانشطة الزراعية والتى تساهم فى زيادة دخل الاسرة تم توزيع 2150 مشروع فى مجال المشغولات اليدوية والتصنيع الغذائى وإنتاج الكمبوست والصابون و التغليف و انتاج فطر المشروم و تغليف بعض من اعشاب النباتات الطبية والعطرية بطريقه امنه وجيده لبيعها و زراعة اسطح وحدائق المنازل و الزراعة فى صوب زراعية لتلافى ارتفاع درجات الحرارة وذلك فى محافظات مطروح وشمال سيناء و البحر الأحمر والوادى الجديد.