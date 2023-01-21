اليوم السابع
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أكرم القصاص
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باكستان تعتزم بدء استيراد النفط والغاز من روسيا فى مارس

السبت، 21 يناير 2023 03:15 ص
باكستان تعتزم بدء استيراد النفط والغاز من روسيا فى مارس باكستان - أرشيفية
وكالات

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تبدأ باكستان في مارس المقبل استيراد النفط والغاز من روسيا بشروط تضمن "منفعة اقتصادية متبادلة" لكلا الطرفين، حسبما أعلن البلدان في بيان مشترك، الجمعة.

ومنذ بدء هجومها العسكري على أوكرانيا فُرضت على موسكو عقوبات اقتصادية غربية. وخفضت روسيا بشدة شحناتها من المحروقات إلى أوروبا وتحولت نحو آسيا لتعويض ذلك.

وجاء في البيان الباكستاني الروسي المشترك أن "الطرفين اتفقا على أنه بمجرد التوصل إلى توافق حول المواصفات الفنية، ستتم هيكلة تبادلات النفط والغاز بطريقة تستمد منها الدولتان منفعة اقتصادية متبادلة".

وأضاف أن "هذه العملية ستستكمل في مارس" بعد اجتماع سنوي للتعاون التجارى والاقتصادى فى إسلام أباد.

وكانت الحكومة الباكستانية أعلنت أوائل ديسمبر أن روسيا وافقت على تصدير النفط إلى باكستان بسعر مخفض.


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