باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: الحكومة البريطانية مطالبة بحل أزماتها بدلا من إنكارها

كتب الأمير نصرى

قال يحيى حرب الكاتب والباحث السياسي، إن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ، إنه حريص على المرضى أكثر من الممرضات، وعليهم أن يعودوا من أجل المرضى، يُعد تصريحًا انتهازيًا وبه الكثير من النفاق السياسي.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «10 داونينج ستريت» الذي تقدمه الإعلامية جومانة هاشم، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الإضرابات ضربت العديد من القطاعات في بريطانيا، وعلى الحكومة أن تجد حلولًا بدلًا من سياسة الإنكار التي ينتهجها «سوناك».

وأوضح أن الأزمة تُعد سياسية بالدرجة الأولى، إذ وصل حزب المحافظين إلى مرحلة من الترهل ولم يعد قادرًا على قيادة البلاد.

وقالت نقابة «يونايت» العمالية البريطانية في وقت سابق، إن العاملين في قطاع الإسعاف سيضربون عن العمل، في سلسلة من الإضرابات الجديدة، خلال شهري فبراير ومارس، في أحدث مؤشر على تفاقم الخلاف بين الحكومة والعاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن الأجور.