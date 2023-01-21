انطلاق الحملة القومية الأولى ضد مرض الجلد العقدي للأبقار والأغنام بالغربية

وأضاف "أنور" في بيان له اليوم، أن المديرية قامت بصرف كافة اللقاحات والأمصال والمستلزمات اللازمة لتحصين حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات بإختلاف أنواعها من "الأبقار- الأغنام – الماعز" والبالغ عددها 174697، مناشدًا جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 134 وحدة بيطرية وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذه الأمراض.

وأوضح مدير المديرية، أن هناك لجان من الأطباء والمعاونين سوف تقوم بالمرور علي المنازل والحظائر لتحصين الحيوانات بجانب الأخري المكلفة بهذا الشأن في الوحدات أو في لجان مركزية داخل القري، مشيرًا الي أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة وثمن التحصين 10.5 جنيهاً للأبقار و2.90 جنيهات للأغنام والماعز .

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، أكد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من اختيار وتخصيص قطعة أرض بقرية كفر الجنيدى التابعة لمركز ومدينة زفتى لإنشاء مجزر نصف آلى ضمن مشروعات حياة كريمة بالمركز، بالتنسيق مع رئيس المدينة وبتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأضاف مدير المديرية أن أعمال التطوير جارية داخل المركز، وكذلك حملات الفحص وتحصين الحيوانات والطيور، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من دراسة تطوير مجزر سنباط، والذى يخدم قرى بحرى المركز، وسيتم العمل على تطويرة ورفع كفاءته خلال الفترة.