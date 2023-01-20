بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالمنيا غدا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى ومرض جدرى الأغنام، غدا السبت، بجميع مراكز وقرى المحافظة، وفقا لخطة التحصين المعلن عنها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا أن هذا المرض يعد من أخطر الأمراض التى تصيب الثروة الحيوانية والتى تعد أحد دعائم الاقتصاد القومى، مناشداً جميع مربى الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشى، لما يمثله التحصين من ضرورة قصوى، لحماية الماشية من خطر تلك الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالى عدد الجرعات التى تم تصحينها، ضمن الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدى للماشية، وجدرى الأغنام للضأن، والتى بدأت فى 22 يناير الماضى، نحو مليون و582 ألفا و623 جرعة للأبقار والأغنام والماعز، على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة إن ذلك يأتى تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، باتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لتحصين الماشية، على مستوى الجمهورية، لحماية الثروة الحيوانية، بما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم منذ بداية الحملة حتى الآن تحصين نحو مليون و138 ألفا و29 جرعة للأبقار، و379 ألفا و342 جرعة للأغنام، و65 ألفا و252 جرعة للماعز.

وأوضح محمود أن الحملات التى يتم تنفيذها من خلال أطباء مديريات الطب البيطرى بالمحافظات والإدارات التابعة لها تتم من خلال لجان ثابتة متمركزة فى تجمعات مربى الماشية والأسواق، كما تجوب جميع المراكز والقرى بجميع المحافظات، لترقيم الماشية وتسهيل عمليات التحصين لكل الرؤوس، بهدف انجاح الحملة، لافتا الى انه يتم خلال هذه الحملات، تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.