النيابة تُصرح بدفن جثمان شاب غرق فى ترعة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية التصريح بدفن جثمان شاب غرق فى ترعة بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية وتسليم الجثمان لاهليته من مشرحة كوم الدكة بعد غرقه فى ترعة بمنطقة العوايد .

وكان قد غرق شاب فى نجحت قوات الانقاذ النهرى بالإسكندرية من انتشال جثمان شاب يدعى كريم محمد فاروق، يبلغ من العمر 17 سنة، لقى غرقه في ترعة بالإسكندرية بعد 5 أيام من البحث عنه مذ غرقه.

بدأت الواقعة حين تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطاراً بوقوع غرق شاب في ترعة بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية، يوم 15 يناير الجاري وان الدفع بقوات الانقاذ النهرى للبحث عنه.

وكانت قد تلقت مديرية امن الإسكندرية إخطارا يفيد بغرق شاب فى ترعة يدعى كريم محمد فاروق محمد، 17 سنة لقى غرقه فى ترعة أسفل كوبرى مشاه المهاجرين بعد كوبرى العوايد شرق الإسكندرية.

وقامت قوات الانقاذ النهرى بتكثيف البحث عنه على مدار الأيام الماضية إلا أن صعوبة البحث في المياه الراكدة بجانب التقلبات الجوية الشتوية حالا عن إنقاذه أو انتشاله سريعاً.

فى سياق آخر شهدت محطة فيكتوريا بالإسكندرية حادث مصرع مسن أسفل عجلات قطار أبو قير أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة فيكتوريا شرقي محافظة الإسكندرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد اصطدام قطار خط أبو قير بشخص بمنطقة مزلقان فيكتوريا وتوفي.

وانتقل ضباط قسم شرطة المنتزه أول رفقة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة مسن، 70 عامًا وجاري تحديد هويتهعلى شريط القضبان

ووفقا للتحريات وشهود العيان، لم يشاهد المذكور القطار لحظة عبوره شريط السكة الحديد فصدمه وتسبب في مصرعه على الفور، جرى نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.