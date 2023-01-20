انتشال جثة شاب بعد 5 أيام من غرقه فى ترعة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت قوات الإنقاذ النهرى بالإسكندرية، من انتشال جثمان شاب يدعى كريم محمد فاروق، يبلغ من العمر 17 سنة، لقى غرقه في ترعة بالإسكندرية بعد 5 أيام من البحث عنه مذ غرقه.

بدأت الواقعة حين تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطاراً بوقوع غرق شاب في ترعة بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية، يوم 15 يناير الجارى، حيث تم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى للبحث عنه.

كانت قد تلقت مديرية امن الإسكندرية إخطارا يفيد بغرق شاب فى ترعة يدعى كريم محمد فاروق محمد، 17 سنة لقى غرقه فى ترعة أسفل كوبرى مشاه المهاجرين بعد كوبرى العوايد شرق الإسكندرية.

وقامت قوات الانقاذ النهرى بتكثيف البحث عنه على مدار الأيام الماضية إلا أن صعوبة البحث في المياه الراكدة بجانب التقلبات الجوية الشتوية حالا عن إنقاذه أو انتشاله سريعاً.

فى سياق آخر، شهدت محطة فيكتوريا بالإسكندرية حادث مصرع مسن أسفل عجلات قطار أبو قير أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة فيكتوريا شرقي محافظة الإسكندرية.