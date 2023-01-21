العثور على هياكل عظمية لحمير مذبوحة بالفيوم وإحالة الواقعة للنيابة

الفيوم رباب الجالي

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، ومعاون المحافظ، في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه وردت شكوى من مواطن إلى مجلس مدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بوجود عدد من الهياكل العظمية ل حمير نافقة ، بالقرب من منطقة شلالات وادي الريان، وبالانتقال إلى مكان البلاغ الذي رصد فيه المواطن الهياكل العظمية تبين صحة البلاغ.

ولفت المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى أنه تم إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها، كما تم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري، ومجلس مدينة يوسف الصديق، للتخلص الآمن من هذه الهياكل بدفنها.

وكان سبق أن شهد طريق القاهرة أسيوط الغربي واقعة العثور على الآلاف من الهياكل العظمية للحمير النافقة علي جانبي الطريق، حيث تم رصد هياكل عظمية وأطراف ورؤوس لحمير نافقة ملقاة علي جانبي الطريق بطول حوالي كيلو متر وتدل حالة الهياكل العظمية والكميات المتواجد على أن أنها تم إلقائها في الطريق علي فترات مختلفة ومنذ فترة زمنية طويلة