السجن 3 سنوات لموظف هدد زوجته بصور خادشة لإعادتها إلى المنزل بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي ابراهيم يحيي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، بالسجن 3 سنوات للمتهم " ع.ح.م" عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتهديد بإفشاء أمور خادشة للحياء والشرف .

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 39405 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة قسم مباحث اتصالات الإسكندرية ، ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهم ، بتهديها بإفشاء أمور خادشة للحياء عن طريق وسائل الاتصال .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم مباحث الاتصالات ، أنه على اثر خلافات زوجية بين المتهم "ع.ح.م" مدير عام بالمعاش بشركة بترول ، وبين زوجته المجني عليها " س.م.ع " ربة منزل ، وتركت الزوجة مسكن الزوجية ، وفوجئت، بقيام المتهم بإرسال رسائل إلكترونية لشقيقتها عبر تطبيق الواتس اب من هاتف محمول تحوي على عبارات تهديد بنشر صورة ومقاطع مصورة لزوجته خادشة للشرف وكذلك التهديد مصحوبا بطلب عودتها إلى مسكن الزوجية ، وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وتبين أن المتهم هو مستخدم رقم الهاتف الذي قام بإرسال تلك الرسائل ، وتحرر محضر بالواقعة ،وبعرضه على النيابة اتهمت النيابة المتهم ،بأن هدد المجني عليها كتابة بإفشاء صور ومقاطع مصورة لها خادشة للشرف والاعتبار بأن ارسال إلى شقيقتها رسائل إلكترونية يهدد المجني عليها مصحوبا بطلب عودتها إلى مسكن الزوجية نظير عدم نشر تلك الصور، وكذلك تعمد إزعاج ومضايقة شقيقة المجني عليها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بأن إرسال رسائل نصية بها عبارات تهديد، وأنه أعتد على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن ينتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وان المتهم استخدم حساب خاص على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب الجريمة .

وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم .