اليوم السابع
Ads
السبت، 21 يناير 2023 05:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الأمريكي يقتل 30 عنصرا من حركة الشباب الصومالية في غارات بالقرب من مقديشو

السبت، 21 يناير 2023 01:40 م
الجيش الأمريكي يقتل 30 عنصرا من حركة الشباب الصومالية في غارات بالقرب من مقديشو غارات جوية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الأمريكي، مقتل أكثر من 30 عنصرا من حركة الشباب الصومالية في غارة جوية نفذت أمس الجمعة، على بعد حوالي 260 كيلومترًا شمال شرق مقديشو بالقرب من جالكاد حيث انخرطت قوات الجيش الوطني الصومالي في قتال عنيف في أعقاب هجوم معقد وممتد ومكثف من قبل أكثر من 100 من مقاتلي حركة الشباب.

وبحسب بيان للجيش الأمريكي، تشير التقديرات إلى أن الأعمال المشتركة التي قامت بها القوات، قد أسفرت عن تدمير ثلاث مركبات ومقتل ما يقرب من ثلاثين إرهابيًا من حركة الشباب.

من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات المحلية، تمكن من استعادة منطقة "جناي عبدله" على بعد 60 كلم عن غرب مدينة "كسمايو" المقر المؤقت لولاية جوبالاند الإقليمية.

وأفاد ضباط بالجيش الوطني، أن القوات المسلحة استعادت المنطقة دون مواجهات عسكرية، حيث لاذت عناصر مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بالفرار، قبل ساعات من صول الجيش، وقوات دراويش حكومة إقليم جوبالاند.

 

 

 


الجيش الأمريكي

حركة الشباب

مقديشو

الصومال

اخبار الصومال

الارهاب في الصومال



الموضوعات المتعلقة

الصومال.. الجيش يصد هجوما لحركة الشباب على قاعدة عسكرية وسط البلاد

السبت، 21 يناير 2023 06:00 ص

الصومال يطلق أكبر عملية عسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية

الإثنين، 16 يناير 2023 05:00 ص

شابيلا: حركة الشباب الصومالية تتواصل مع القوات الخارجية لتنفيذ أعمال التخريب

الأربعاء، 11 يناير 2023 09:37 م

شابيلا.. مسئول صومالى: الجماعات الإرهابية تعيق وصول المساعدات للنازحين.. وزير داخلية الصومال: حركة شباب المجاهدين تنهب أموال الناس وتسرق ثرواتهم.. ومدير هيئة الكوارث: الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على النازحين

الأربعاء، 11 يناير 2023 09:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة