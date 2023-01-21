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التموين تطرح السكر الفاخر فى معارض أهلا رمضان بسعر 14.5 جنيه للكيلو.. صور

السبت، 21 يناير 2023 10:56 ص
التموين تطرح السكر الفاخر فى معارض أهلا رمضان بسعر 14.5 جنيه للكيلو.. صور "التموين" تطرح السكر الفاخر فى معارض أهلا رمضان
كتب مدحت وهبة

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شاركت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى العديد من المنافذ بمعارض "أهلا رمضان" بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، وطرحت شركة الدلتا للسكر كميات كبيرة من السكر وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

 

 
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الدكتور على المصيلحى وزير التموين خلال تفقده مصانع الدلتا للسكر

 

وطرحت شركة الدلتا للسكر احدى شركات وزارة التموين  ،كيلو السكر الأبيض المعبأ "الكريستال "بسعر 14.5 جنيه للكيلو، وطرح السكر المكعبات بسعر 20 جنيه للكيلو، رغم أن سعره في الأسواق الأخرى يتراوح مِن 26 إلى 28 جنيها، حيث يتم طرح كميات كبيرة داخل جناح الشركة بالمعارض، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتخفيف العبء على المواطنين والتوسع في منافذ ومعارض "أهلا رمضان" في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية
 
 
وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،أنه تم افتتاح  العديد معارض "أهلاً رمضان" بالمحافظات المختلفة ، وجار التوسع بإنشاء عدد آخر من تلك المعارض بكافة المحافظات، بخطة تستهدف توفير 5 معارض بكل محافظة كحد ادنى ،على أن يتم نشر تلك المعارض أيضاً بالقرى ‏والنجوع مع السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية ‏لتخفيف العبء على المواطنين، مشيراً إلى أن نسب ‏التخفيضات على السلع بتلك المعارض ستصل إلى أكثر من 30% ،مؤكدا بأن جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن العمل على توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية طوال الوقت .

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معارض أهلا رمضان

 

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، أن معارض  "أهلا رمضان" تعد من أنواع الخدمات المجتمعية التي تحرص عليها الحكومة كل عام لتخفيف العبء عن المواطن ، حيث يتم طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما أن شركة الدلتا للسكر تقوم بطرح كميات كبيرة من منتجات السكر" المبلور الكريستال" الفاخر منتج طبقا للمواصفات العالمية، وكذلك طرح كميات كبيرة من السكر المكعبات بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
 
جدير بالذكر أن  شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة احدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية  قامت بتطوير وتحديث خطوط الإنتاج بمصنع الشركة ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألفا إلى 21 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر يوميا، وذلك تحت إشراف وتوجيهات  الدكتور على المصيلحى وزير التموين 
والتجارة الداخلية وقد افتتح الوزير أعمال التطوير بالشركة  
 
 
 
 
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