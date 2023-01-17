رئيس جامعة سوهاج يتسلم شهادة التصنيف الدولية للجامعات المستدامة 2022

سوهاج محمود مقبول

تسلمت جامعة سوهاج، شهادة التصنيف الدولي للجامعات الأكثر استدامة «صديقة البيئة» 2022، وذلك بحضور رئيس الجامعة والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدى حسانين مدير وحدة الاستدامة والمشرف العام على ملف التصنيف بالجامعة، و الدكتورة صباح صابر منسقة الأنشطة بالوحدة، وذلك بمقر مكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق أن استراتيجية الجامعة في تحولها إلى جامعات الجيل الرابع تركز على النظام البيئي، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومواجهة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، مشيداً بالمجهود الضخم تبذله ادارة الجامعة بكافة قطاعاتها، في الحفاظ على المناخ، وتجسد ذلك خلال مشاركتها الفعالة في قمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ، الي جانب تطبيقها لمبادرة "إتحضر للأخضر"،ليبقى حرمها نظيفاً محافظاً على معايير الإستدامة وقدم رئيس الجامعة خالص شكره لفريق عمل وحدة الاستدامة بالجامعة علي كل ما قدموه من مجهودات في هذا الملف الذي ساهم في تقدم اسم الجامعة دولياً وعالمياََ.

وأضاف الدكتور حمدي حسانين أن الجامعة نجحت في تحقيق المركز رقم 355 من بين 1050 جامعة عالمية مشاركة في هذا التصنيف، حيث إن الجامعة قفزت 45 مركزاً عن العام الماضي رغم زيادة عدد الجامعات المشاركة، موضحاً ان الجامعة كانت في الترتيب رقم 400 عالمياً من بين 956 جامعة العام الماضي، وقد حققت الجامعة المركز الثامن افريقياً من بين 29 جامعة مشاركة.

وأشار حسانين إلى أن فريق عمل المعايير والجهاز الإداري المعاون بذلوا مجهودات كبيرة في تجميع البيانات حيث شملت المعايير، ترشيد استهلاك المياه، وبصمة الكربون وتقليل الانبعاثات الضارة، البنية التحتية والغطاء الأخضر، إلى جانب ترشيد الطاقة واستحداث مصادر صديقة للبيئة للحد من التغيرات المناخية، وكذلك فصل وتدوير المخلفات، واستخدام وسائل نقل أقل تلوثا للبيئة، بالإضافة إلى جودة العملية التعليمية والبحث العلمي، ووجود وحدة للاستدامة بالجامعة لها موقع على شبكة المعلومات يتم تحديثه بصورة دورية لنشر الوعي البيئي بين منسوبي الجامعة والمجتمع المحيط في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وذكرت الدكتورة صباح صابر أن فريق العمل المشارك بإعداد الملف ضم كلاً من الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة (منسق عام على إعداد وتنسيق وإرسال الملف)، والدكتورة صباح صابر عميد كلية التعليم الصناعي السابق( مشرف عام على المعايير)، والدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة (معيار البنية التحتية والغطاء الأخضر)، والدكتور إسلام الشيخ أستاذ الفيزياء كلية العلوم (معيار الطاقة والتغيرات المناخية)، والدكتور معتمد السيد كلية الطب البيطري، كما ضم أيضا الدكتورة ندا عبدالمحسن كلية الطب البشري (معيار إدارة المخلفات)، والدكتور أحمد عبدالرحيم عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتورة نوال عمر (معيار المياه)، الدكتور طلعت علي وكيل كلية الهندسة (معيار النقل)، الدكتور عماد صموئيل القائم بأعمال عميد كلية التربية (معيار التعليم والبحث العلمي)، والدكتور محمد حشمت كلية نظم المعلومات والحاسبات ( البوابة الإلكترونية للجامعة و لوحدة الاستدامة) والدكتور أحمد عاطف مدير عام قطاع مكتب رئيس الجامعة.