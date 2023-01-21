الإعدام لعامل والمشدد 10 سنوات لنجله بتهمة قتل 3 أشخاص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، وبإجماع الآراء بإعدام المتهم "ا.م.ر" 49 سنة عامل شنقاً، كما عاقبت نجله المتهم "ن.ا.م" طالب بالسجن المشدد 10 سنوات بعد اتهامها بقتل المجنى عليهم "ا.ف.م" ونجليه "ط.ا" و"م.ع" بأن أطلقا عليهم النار من أسلحة آلية بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليهم بعد إصابتهم بطلقات نارية وتم نقلهم إلى المستشفى جثث هامدة، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب حدوث مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية فقاما بإطلاق النار عليهم من بنادق آلية كانت بحوزتهما مما أسفر عن مقتل المجنى عليهم، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت، بإجماع الآراء، بالإعدام شنقا للمتهم "ا.ش.ا" 24 سنة عامل، شنقاً، بعد اتهامه بقتل الطفلة المجنى عليها "ن.ع.ع" 5 سنوات، وسرقة حلقها الذهبى بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس مباحث مركز جرجا، بلاغا بالعثور على جثة الطفلة ملقاة وسط التبن غارقة في دمائها وبها آثار طعنات فى الجسد، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم استدرج الطفلة إلى أحد الأماكن النائية وقام بطعنها بالسكين عدة طعنات بالبطن والصدر، وعندما تأكد من وفاتها استولى على حلقها الذهبى، وألقى الجثة وسط التبن فى أحد الأماكن وفر هاربا، وتمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، والتى أصدرت قرارها السابق.