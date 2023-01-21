اعرف جهود الوحدات المحلية بالمنوفية فى متابعة خطة رصف الطرق بالمراكز والمدن

المنوفية - فريق المحافظات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، على المتابعة الدورية والميدانية لأعمال الرصف والتطوير للطرق الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز تحقيقاً للصالح العام، حيث تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع فاضل والمتفرع من طريق سرس الليان وقطع الفرمة بطريق تتا/منوف تمهيدا لبدء أعمال الرصف ، وتم التنبيه على القائمين بالأعمال بتسريع وتيرة العمل والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لتحقيق الصالح العام ، وأشار رئيس المدينة إلى أن العمل جارى على قدم وساق بخطة الرصف الجديدة بواقع (14) شارع بنطاق المدينة.

وفى مركز الشهداء ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال قطع الفرمة وإزالة الأرصفة بشارع الاسطبل بداية من ترعة الغزالية حتى شارع الحرية بطول (500) م، وشارع مكتب البريد بداية من شارع كمال النجار حتى شارع عبد القوي الضبع بطول (200) م ، بالإضافة إلى متابعة تركيب البلدورات بشارع البريدي بميت شهالة والمتفرع من شارع ماكينة سراج الدين بداية من كشك البريدي حتى سيدي حميد بطول (500) م ، هذا وتابع رئيس المدينة أعمال قطع الفرمة وإزالة الأرصفة بشارع فرن الأهرام بطول (150) م بداية من شارع كمال النجار حتى شارع المحكمة تمهيداً لتركيب الإنترلوك ، فضلا عن متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من فرد طبقة السن بالقطاع الأول بطريق 16( العراقية/ زاوية الناعورة ) بطول 8 كم، وكذا متابعة استكمال قطع الفرمة بطريق " 25 " ( الشهداء /كفر عشما /العراقية /منشأة سلطان) بطول (7)كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى .

كما تابعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال التطوير بمنطقة العمارات السكنية وشارع مراد المتفرع من شارع بورسعيد تمهيدا لأعمال الرصف ، فضلا عن متابعة أعمال تركيب الإنترلوك بوصلة رقم واحد أمام المركز لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً ، ويبلغ إجمالي عدد الشوارع المستهدف رصفهم بالخطة الجديدة (34) شارع وموزعة على (6) مربعات سكنية بتكلفة اجمالية (30 مليونا و600 ألف جنيه).

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز أشمون أعمال فرد طبقة الأساس وتركيب البلدورات بشارع السيدة خديجة بداية من سور نادى أشمون وحتى مجمع المواقف الجديد بطول 800م ، فضلا عن متابعة أعمال الرصف بعدد من الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بواقع (11) شارعا بنطاق المدينة والتي ستساهم في تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وفى مركز بركة السبع ، تمت متابعة أعمال تركيب بلاط انترلوك بشارع نجم وقطع الفرمة بشارع الجيش ومتفرعاته و أعمال توسعة وإزاحة أعمدة الإنارة بمتفرعات بورسعيد تمهيدا للبدء في الرصف، وذلك ضمن أعمال خطة الرصف الجديدة بإجمالى (7) شوارع ومتفرعاتهم بنطاق المدينة ، وفي حي شرق شبين الكوم ، تابعت رئيس الحى اعمال دهان البلدورات بالجزيرة الوسطي و تركيب غرف الأمطار بالطريق الرئيسى بميت خاقان لإستيعاب تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الشتاء .

هذا وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أخر مستجدات الموقف التنفيذى لتطوير كورنيش مدينة تلا بطول (600) م، حيث تم الإنتهاء من صب الحائط الساند والطبقة الخرسانية وأعمال المبانى وتركيب بلدورات الأرصفة وجارى تركيب بلاط الإنترلوك والبرجولات والمساحات الخضراء ، وأشار رئيس المدينة تلك الأعمال الجارى تنفيذها بالكورنيش ستساهم في إحداث نقلة حضارية بالمدينة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، فضلا عن متابعة أعمال التشطيبات النهائية بالمحطة الوسيطة بمقلب تلا العمومى والمقامة على مساحة (فدان و2 قيراط ، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى و المبانى وأعمال المحارة والبنية التحتية وتركيب بلاعات الأمطار بالمحطة ، يأتي هذا في إطار خطة المحافظة للقضاء على المقالب العشوائية والارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة .