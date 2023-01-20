مزارعو المنوفية: زيادة سعر توريد القمح يؤكد شعور الرئيس السيسى بهموم المزارعين

ويقول محمد عبد الرحيم عياد مزارع ورئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برفع سعر القمح، من 1000 جنيه إلى 1250 جنيه قرار مرضى لجميع مزارع القمح بمحافظة المنوفية ، وهذا القرار يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشعر بهموم المزارعين وتكلفة الزراعات المختلف .

وأشار إلى أننا كمزراعين سعداء بهذه الزيادة في سعر أدرب القمح ويعد هذا صدور القرار بمثابة عيد بالنسبة للفلاحين، بالإضافة إلى أن القرار سوف يساهم فى زراعة كميات كبيرة من القمح وتويد الكميات الموردة للحكومة ومساحات زراعة القمح خلال العام الحالي والسنوات القادمة.

وطالب "عياد" مزيد من القرارات التى تكون فى صالح المواطن والمزارع المصرى .

ويقول محمد ياسين ومقيم بمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بزيادة سعر القمح قرار أسعد جموع المزارعين ، مشير إلى أن القرار يؤكد أن الرئيس حريص كل الحريص على زيادة دخل المزارعين .

وكان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على حافز إضافى لتوريد أردب القمح المحلى لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، وبذلك يصبح سعر توريد الأردب 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه، الذى سبق الموافقة عليه.

ويأتى هذا القرار فى ضوء التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية، مع وضع سعرِ مُحفزِ، نظرًا للظروف العالمية، يساعد فى تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.

كما شهد الاجتماع استعراض عدد من المؤشرات الايجابية على الصعيد الإقتصادى، حيث أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن العام الماضى 2022 شهد تحقيق رقم قياسى فى الصادرات البترولية وصل إلى 18.2 مليار دولار،

مشيرًا إلى أنه فى عام 2021 تم التصدير بـ12.9 مليار دولار، وبلغ 7 مليارات دولار فى عام 2020، مشيرا إلى تحقيق قفزة كبيرة فى تصديرات الغاز، عام 2022، وهو ما يتم العمل على تعظيمه فى هذه الفترة.