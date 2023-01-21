استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، إن شابا استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن غرب رام الله.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، أيضا، إن شابا أصيب بجروح لم تعرف طبيعتها بعد، اليوم السبت، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص عليه قرب قرية رأس كركر غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، جريحا من بلدة عجة، واقتحمت عدة قرى في جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الجريح لؤي بشير غربيه، والذي أصيب بالرصاص قبل أيام، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل عائلته.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى: الزاوية، ومركة، ومسلية، وبيت قاد، وعوانة، وشنت حملة تمشيط واسعة فيها.