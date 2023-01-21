إليك أفضل 4 أطعمة للوقاية من قشرة الرأس في الشتاء.. أبرزها الثوم والزنجبيل

كتبت ميرفت رشاد



أفضل الأطعمة للوقاية من قشرة الرأس في الشتاء بذور عباد الشمس بذور عباد الشمس هي واحدة من أعظم العلاجات الطبيعية لقشرة الرأس، إذا كنت تريد أن ترى آثاره، فأضفه إلى نظامك الغذائي، تتوافر هذه البذور بوفرة في مجموعة متنوعة من العناصر الحيوية التي تدعم صحة فروة الرأس، إنها مصدر ممتاز للزنك وفيتامين B6، ما يساعد في تنظيم إنتاج الدهون، يمكن لبذور عباد الشمس أن تعزز الهضم، وتزيد من التمثيل الغذائي، وتقلل من قشرة الرأس التي يسببها عسر الهضم. تعد قشرة الرأس من أكثر أمراض الشتاء شيوعًا، وهي حالة ينتج عنها قشور على جلد فروة الرأس ، تليها حكة في الجلد، وعلميًا، فإن قشرة الرأس هي حالة مزمنة وغير التهابية تتميز بأكثر مشاكل الجلد الجلدية شيوعًا، والتي تتعلق بفروة الرأس والتي تبرز بسبب تأثر مجموعة مفرطة من أنسجة فروة الرأس، السبب الرئيسي لقشرة الرأس غير مرئي بشكل صحيح، ولكن هناك عدة عوامل مثل فروة الرأس الدهنية، وسوء النظافة التي تؤدي إلى عدوى فطرية، والتهاب الجلد الدهني، والحساسية لمنتجات الشعر، ونمو نوع معين من الفطريات التي تعيش على فروة الرأس، وما تأكله بشكل كبير يؤثر على صحتك وحتى قشرة الرأس، وإليك الأطعمة المثالية لمحاربة قشرة الرأس خلال فصل الشتاء، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".بذور عباد الشمس هي واحدة من أعظم العلاجات الطبيعية لقشرة الرأس، إذا كنت تريد أن ترى آثاره، فأضفه إلى نظامك الغذائي، تتوافر هذه البذور بوفرة في مجموعة متنوعة من العناصر الحيوية التي تدعم صحة فروة الرأس، إنها مصدر ممتاز للزنك وفيتامين B6، ما يساعد في تنظيم إنتاج الدهون، يمكن لبذور عباد الشمس أن تعزز الهضم، وتزيد من التمثيل الغذائي، وتقلل من قشرة الرأس التي يسببها عسر الهضم.

الزنجبيل

قد تؤدي مشاكل الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص إلى ظهور قشرة الرأس، يساعد الزنجبيل على الهضم مما يقضي على القشرة بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، فإنه يمنع أيضًا قشرة الرأس.

البابايا

تحتوي البابايا على غراء، وهو إنزيم يساعد في تقليل تراكم الزيوت الزائدة والمواد الكيميائية على فروة رأسك، وهو عامل رئيسي في ظهور قشرة الرأس نتيجة لذلك، إذا كنت مريضًا من مشاكل قشرة الرأس، فننصحك بإدراج البابايا في نظامك الغذائي.