6 قواعد ذهبية لتجنب مشكلات الشعر فى الشتاء.. منها تجنب غسله بالماء الساخن

كتبت فاطمة خليل

يتسبب الطقس البارد في زيادة مشاكل الشعر بجانب مشاكل الجلد أيضاً، وتحدث مشاكل الشعر و فروة الرأس طوال فصل الشتاء لأن الهواء الجاف بالخارج يمتص كل الرطوبة من شعرك وفروة رأسك، مما يسبب قشرة الرأس وحكة في فروة الرأس وحتى تساقط الشعر.

فى هذا التقرير نقدم نصائح أطباء الجلدية بأهم القواعد لتجنب مشاكل الشعر فى الشتاء، بحسب موقع "Health".

كيف تحمي شعرك في الشتاء؟

يزيل الشتاء الرطوبة الطبيعية والضرورية للشعر ، مما يجعله جافًا وهشًا وأكثر عرضة للتلف علاوة على ذلك ، هناك العديد من الأسباب الأخرى لمشاكل الشعر خلال فصل الشتاء ومنها:

- يمكن أن يؤدي ارتداء قبعة تسبب الاحتكاك الشديد بالشعر إلى تساقط الشعر.

- الاستحمام بالبخار أكثر ضررًا من نفعه يؤدي إلى فقدان الشعر للرطوبة والجفاف.

- نظرًا للطقس القاسي الذي يضر بشعرك بالفعل ، فإن استخدام التصفيف بالحرارة قد يتسبب في كارثة.

6 نصائح للوقاية من مشاكل الشعر خلال فصل الشتاء:

1. تجنب غسل الشعر بالماء الساخن

عندما يصبح الطقس باردًا، يبدأ العديد من الأشخاص في الاستحمام بماء ساخن حتى أنهم يغسلون شعرهم بالماء الساخن وهذا هو أسوأ شيء يمكنك فعله بشعرك.

على غرار الطريقة التي تضر بها أجهزة التصفيف المنتجة للحرارة الشعر ، فإن الماء الساخن يضر الشعر أيضًا قد يصبح شعرك مجعدًا وجافًا نتيجة لذلك، لذلك ببساطة اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

2. تمشيط الشعر بعناية

هناك بعض الأخطاء التي لا يجب عليك القيام بها عند تمشيط شعرك لا يجب تمشيط الشعر المبلل وتجنب التعرض للقسوة أثناء تمشيط شعرك بالإضافة إلى ذلك، تجنبي تمشيط شعرك بعد استخدام أي من منتجات الشعر.

3. تجنب التصفيف بالحرارة

يجب أن تكوني على دراية بالآثار السلبية لمنتجات تصفيف الشعر التي تستخدميها. تتسبب المواد الكيميائية السامة الموجودة في جل الشعر وحرارة أدوات التصفيف في إتلاف شعرك وفروة رأسك وجسمك وتتسبب في تطاير الشعر ، مما ينتج عنه خصلات جافة وخشنة وعديمة اللمعان يصعب التحكم فيها.

4. تجنب العلاجات الكيميائية للشعر

يمكن أن تعاني صحة شعرك من علاجات الشعر بما في ذلك كريم تنعيم الشعر، وعلاجات الكيراتين ، وما إلى ذلك. يتم استخدام المواد الكيميائية في جميع هذه العلاجات ، والتي يمكن أن تلحق الضرر بشعرك بشكل خطير.

من الآثار الجانبية المحتملة الجفاف ، والتجعد ، وتقصف الأطراف ، والتقصف ، وحتى تساقط الشعر.

يمكن أن تزداد هذه المشكلات سوءًا مع الاستخدام المنتظم لمنتجات تصفيف الشعر.

5. استخدام شامبو وبلسم مرطب

للحفاظ على صحة شعرك، يعد اختيار الشامبو والبلسم المناسبين أمرًا بالغ الأهمية اختر منتجات العناية بالشعر المرطبة بدلاً من تلك التي تحتوي على الكبريتات أو البارابين أو الفورمالديهايد لأن الشتاء يجعل فروة الرأس جافة أيضًا.

اغسلي شعرك مرتين في الأسبوع بالإضافة إلى ذلك. يمكنك غسل شعرك ثلاث مرات في الأسبوع إذا كان دهنيًا.

6. استخدام زيت جوز الهند أو زيت الأركان

ليس هناك ما هو أكثر فعالية من تزييت شعرك لإيقاف التلف بالإضافة إلى كونه يساعد على الاسترخاء العميق ، يعمل التدليك بالزيت على تحسين بصيلات الشعر عن طريق ترطيب الجذور والشعر وفروة الرأس وزيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس.

استخدمي فقط زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا وزيت الأرجان أثناء وضع الزيت مرتين على الأقل في الأسبوع.